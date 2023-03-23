馬來西亞籍鍾姓女大生前年遭梁育誌擄走性侵後殘忍勒殺、棄屍山區，一審認定梁手段凶殘且無悔意，無教化可能，判其死刑。高雄高分院23日宣判時強調，梁上訴時仍否認故意殺害鍾女，二次鑑定結果、再犯機率仍高，調整刑度後仍判死，可上訴。

梁在獄中身形明顯發福，等待宣判的過程中坐立難安，得知自己仍遭判死沒有多大反應。對於二審結果，馬國女大生的母親僅對媒體表示「謝謝關心，正義得以伸張」。

一審查出，梁為了滿足個人性慾，2020年9月30日先是性侵1名女大生未遂，之後竟上網學習如何綁「上吊結」，在車上預藏綁好的麻繩圈、望遠鏡。2020年10月28日鎖定夜間部的馬國鍾姓女大生，從鍾女背後直接將麻繩圈套上她的脖子，拖走後強行性侵並殺害，遺體最後遭棄置阿蓮山區。

法官認為，梁事先準備犯案工具，上網查找資料，預謀犯案明顯。梁拖行、性侵、勒殺鍾女的手段相當兇殘且變態，造成鍾女心臟充滿約150C.C.空氣量、子宮腔內血管均有充血，但審判過程中竟否認有殺害故意，更對性侵、殺人等細節避重就輕，顯見犯後無悔意。

法官還發現，梁在獄中曾直接寄道歉信給高雄市政府，輾轉寄到女大生馬來西亞的父母親手中，但女大生母親不僅將信原封退回法院，法院拆信查看，竟發現信內並非梁手寫筆跡，法官因此認定梁根本不是真心致歉，只是企圖換取輕判。

鑑定結果也顯示，梁再犯率屬於「最高危險」，若判無期徒刑，假釋復歸社會時再犯性犯罪或其他暴力犯罪的機率超過50％，有永久與世隔離之必要。

一審合議庭最後依強制性交殺人、強制性交未遂罪、遺棄屍體3罪判梁死刑，褫奪公權終身。

二審高雄高分院23日宣判，強制性交殺人部分撤銷改判，原因為原審認定梁性侵鍾女後再以繩索套頭勒斃無確切證據，此部分撤銷改判，仍判其死刑。

二審法官表示，梁在二審過程中仍否認故意殺害鍾女，供詞依然避重就輕，面對二次鑑定的態度仍相當防衛，未坦然面對錯誤，無同理心，難有矯治教化、降低再犯社會復歸可能性之合理期待，認定梁屬「最嚴重的犯罪」，判死刑才符合他的罪責。