恐斷交成真？宏都拉斯外長今率團赴陸 吳釗燮坦言「對方高價索求」：情況不是很好 @ChinaTimes

宏都拉斯總統卡蕬楚（Xiomara Castro）14日透過推個宣布擬轉向與中國建交，外交部長吳釗燮今天坦言，與宏都拉斯關係現在狀況不是很好，進入辛苦階段，將努力到最後一刻。

知情人士指出，卡蕬楚去年上任後，外交部擬與宏國洽談包含醫療、農業援助的雙邊合作架構，但對方一直推辭不簽，反而開出三個條件，包括提供4500萬美元蓋醫院、3.5億美元蓋水壩，以及協助償還國債20億美元。此外，該人士也透露，宏方同時向中國索討60億美元，大玩兩面手法。而據了解，宏國極有可能會選在蔡英文總統29日出訪過境美國這時宣布與中國建交。

立法院外交國防委員會今天邀請吳釗燮進行業務報告並備質詢，吳釗燮在會前受訪時坦言，關於宏都拉斯的狀況並不是很好，對方提出高價索求，但台灣不與中國進行金錢外交，現在進入一個非常辛苦的階段，駐宏都拉斯館處同仁都還在努力當中，會努力到最後一刻。

吳釗燮說，中國在國際社會不斷打壓台灣，在這種情況下，國人應該更加奮發，台灣走出去或歡迎其他國家走進來，在國際社會開拓更多空間，這是應該要做的方向。

至於宏都拉斯是否玩兩面手法，吳釗燮僅說，事實終究會釐清。媒體詢問宏國特使團前往中國一事，吳釗燮表示都有掌握狀況。