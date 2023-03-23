據美國之音報導，美國國務卿布林肯美東時間22日對國會議員談到美國國務院2024財政年度預算申請時說，美國面臨來自中國的長期挑戰，為了努力贏得與中國的競爭，並推動印太自由，拜登行政當局把下一財年用於印太地區的預算增加了18％。

布林肯22日在美國參議院撥款委員會國務院、外交行動與相關項目小組委員會的聽證會上談到國務院及美國國際發展署(USAID)的預算請求時說，正如議員們所指出的那樣，「我們正處在一個轉折點。後冷戰時代結束了，一場塑造和決定未來的激烈的競爭正在發生。」

布林肯在開場發言中說：「我們美國對未來有著一個積極的願景：一個自由、安全、開放與繁榮的世界。我們相信，我們推出的預算將幫助推動那樣的願景並在與美國人民切實相關的議題上帶來成果，尤其是讓我們為有效應對兩大類挑戰做好準備。」

這位美國首席外交官談到第一類挑戰時說：「第一是我們的戰略競爭者構成的挑戰——俄羅斯的專制和侵略構成的直接和迫切的挑戰，破壞性最大的當然是通過其對烏克蘭的殘暴侵略，而長期挑戰來自PRC(中華人民共和國)。」

布林肯說，第二類挑戰來自全球面臨的共同考驗，包括氣候危機、移民、糧食與能源不安全、大流行病。

布林肯對參議員們說，拜登行政當局提出的美國國務院與美國國際發展署的預算維持美國對烏克蘭的安全、經濟、能源與人道支持，「以確保普丁總統的戰爭繼續是一個戰略失敗。」

布林肯還說，這項預算「將加強我們贏得與中華人民共和國競爭的努力。拜登總統堅定地致力於推動一個自由與開放的印太，正因如此，這項預算請求把我們用於該地區的預算比2023財年增加18％。」

布林肯說：「這項預算既包含酌情性也包括強制性的建議⋯⋯用於新的創新投資，以贏得與中國的競爭，包括通過加強我們在該地區的存在，確保我們和我們的民主同伴能夠提供的比任何替代選項都更具有吸引力，包括海事安全、疾病監測、清潔能源基礎設施、數位技術。」

布林肯說：「這項預算將幫助我們頂回威權主義的推進和民主的倒退，方式是加強世界各地的民主政體，包括通過支持獨立媒體、反擊腐敗、捍衛自由與公平的選舉。」他說，這項預算還將使美國得以支付美國對國際組織的貢獻。

報導稱，拜登行政當局3月9日公佈了6.8兆美元的2024財年的聯邦預算案。

有關美國國務院及美國國際發展署的2024財年預算請求包含17億美元用於「支持烏克蘭」，幫助烏克蘭贏得戰爭以及幫助烏克蘭及受到戰爭影響的國家恢復經濟。

在「應對與PRC戰略競爭」方面的預算請求包括4億美元「斟酌性」資金，通過「抗衡PRC影響基金」(Countering PRC Influence Fund)在全球範圍抗衡國務院所說的「PRC有問題的具體行為」。該預算還包括一項新的、多方面的跨機構「強制性」的建議，以「贏得與PRC的競爭」。這包括：20億美元加強印太經濟體並支持美國的夥伴頂回掠奪性的做法，20億美元用於國際發展金融公司(DFC)一筆新的循環基金，以加強股權投資，以及在20年內投入71億美元支持延續美國與太平洋島國簽署的《自由聯繫契約》(COFA)。

美國國務院及美國國際發展署在「投資與我們的印太夥伴關係與同盟」方面的預算包括32億美元的「斟酌性」資金，支持落實印太戰略，包括加強美國的同盟與夥伴關係。

這項外交預算案的其它方面還包括「為共同的全球挑戰提供解決方案」以及「加強全球民主」等等。

美國聯邦政府的財政年度在10月1日開始。行政當局的預算申請必須得到國會批准。聯邦政府的龐大預算案很少在10月1日之前獲得批准，國會和白宮——無論哪個政黨控制總統職位或立法部門——通常同意繼續維持當前水平的支出，直到最終就未來的資金達成協議。