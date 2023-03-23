推動技能向下扎根，第53屆全國技能競賽中區分區賽日前登場，共有青少年組9職類、137名選手，及青年組55職類、1015名選手參賽，經過激烈角逐，青少年組英雄榜出爐，其中，中彰投分屬首次培訓的平面設計技術職類選手連苡辰展現極高天分，一舉奪下銅牌。

今年15歲的連苡辰，目前就讀國中三年級，因母親曾是中彰投分屬「飾品設計與製造(設計行銷)班」結訓學員，且結訓後持續，在設計領域工作，讓長期耳濡目染的連苡辰也對設計相當有興趣，國二時就層獲得校內美術比賽第一名、台中市美術比賽初賽第三名。

連苡辰到中彰投分屬接受訓練，訓練師闕琬菁看到她的作品，覺得她相當具有天份，鼓勵連苡辰參加技能競賽，她說，一邊要準備5月的會考，一邊要利用假日時間到中分署加強培訓，過程相當辛苦，但因對設計有相當的興趣，一點都沒有想要放棄，現在終於嘗到甜美的果實，接下來將繼續拚全國賽。

中彰投分署長劉秀貞表示，為推動技能向下扎根，2020年開始即在分區技能競賽中增加青少年組，藉以鼓勵青少年提早探索職業性向，近幾年參加人數及職類類別不斷增加，今年已有包括CAD機械設計製圖、商務軟體設計、電子及機器人、平面設計技術等13個職類。

中區技能競賽電氣裝配職類競賽。(中彰投分署提供)

中彰投分屬強調，青少年組的參賽者年紀雖小，但實力不容小覷，今天起青年組比賽將正式上場，共有55職類、1015名選手參賽，其中「CAD機械設計製圖」報名參賽者多達50人，各職類前5名優勝者將可參加全國技能競賽。