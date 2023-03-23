77歲資深男星馮淬帆過去演出港片《最佳損友》系列中的「牛頭帆」一角走紅，外界以為他是香港人，但他1980年就來台定居，並取得中華民國身分證，21日他出席新片開鏡儀式，談到導演王晶，他突然脫口表示其實不太喜歡過去拍的作品，根本都是鬧劇，又稱王晶是「王X蛋」，引來王晶昨(22日)在微博回應：「台灣是一個奇怪的地方」。

馮淬帆早年被封為幽默祖師爺，以多部電影《黑玫瑰之三之紅花俠盜》、《五福星》、《精裝追女仔》等電影走紅，更以《意外》提名香港電影金像獎最佳男配角。多年前他受訪透露其實對香港沒有什麼情感，因為喜歡台灣的人情味便決定移居來台，近年因疫情影響，雖然有香港電影工作邀約，但被他婉拒，前後已經5年沒拍電影。

王晶發文。（圖／翻攝自小弟王晶微博）

現住在林口的馮淬帆，日前出席電影《蝴蝶大廈》活動時，談到以前的作品形容都是「鬧劇式的喜劇」，7、8年前就發誓不會再接這些作品，更表示：「我拍了一堆爛戲，是一輩子的恥辱」，也點名王晶：「王晶這個王X蛋，害得很多人很慘」，並補充希望有生之年很想演大反派，挑戰演技。

對此，王晶昨在微博隔空回應，先表示台灣是很奇怪的地方，許多香港人移居到當地後都會頭腦混亂，疑似酸杜汶澤「自以為是食神」，「今天又跑出個姓馮的，患上被害妄想症，自以為是八旦神。錢導你大發慈悲譲他繼續治療吧，用病人當演員省不了多少，還違法」，網友回應：「支持王晶導演，太不容易了」、「支持王導演，這小子當年拿錢時候怎麼不這麼說」、「馮很有喜劇天賦」、「這種老人冤真的沒必要吵，都幾歲了？」、「會講到這種程度，應該都是私底下曾發生過什麼事情啦！」。