日前台中市發生一起高中生輕生事件，起因疑為遭到師長霸凌、栽贓偷竊，該生在向師長、家長多方求助無門的狀態下，走上絕路。今日上午立委張廖萬堅在教文會時質詢時表示，希望教育部可以調查後，公布事件真相，「否則師師相護，我沒辦法接受。」

今日立法院邀請教育部部長潘文忠、文化部部長史哲列席就「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形」專題報告並備質詢。

張廖萬堅表示，如果要談轉型正義，但是校園裡仍然有威權霸凌的事情發生，在教育現場，發生如此令人心痛的事件，要如何落實轉型正義？「今天這個學生他因為在向老師、家長求救，都沒有辦法得到回應的狀態下，發生這樣令人心痛的事件，校園還停在軍政階段，還有這種事情發生，我是真的流下眼淚，請問教育部要怎麼處理？」

立委陳秀寶也表示心痛，「這個孩子是我們彰化的孩子，希望教育部可以更嚴謹地落實，讓我們了解這樣的一個遺憾的時候，背後的真相是什麼。」

對此，潘文忠也表示心痛，教育部會成立專案小組展開調查，並公布真相。

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