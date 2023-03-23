Line群組方便團體討論事情，但一旦活動結束可能就荒廢不使用了。一名網友詢問，從念書到開始工作以來，Line累積了好幾個群組，如今都沒有使用了，不知道要怎麼樣無聲無息地退出，因為覺得退出會有紀錄而不太好意思，貼文引起網友討論。

一名網友近日在PTT上分享，最近發現Line上有很多不再使用的群組，當初加入的時候，可能是為了學校某個專題報告，又或是出社會以後，公司的小組任務，但通常課程或任務完成以後，這個群組就像是荒廢了一樣，不會再有人發言使用。

原PO表示，面對這樣的群組，留下來也沒有特別的用處，想要退出又覺得不好意思，因為退出群組後會有紀錄，因此想詢問大家有沒有辦法不著痕跡的退出呢？

不少網友建議，可以把自己的名稱改為「不明」或是「unknown」，如此一來退出群組的時候，群組的下方就會顯示「不明／unknown退出群組」。不過，有內行網友打臉說，這個方法根本沒用，只要把名稱改回來，群組內的「不明／unknown」就會同步更新。

另有許多網友說，目前Line沒有開啟相關功能，但直接退出群組根本沒差，而且有一人退出以後，就會有許多人跟著退，如果真的不想被知道是誰，唯一的辦法的就是刪掉帳號重辦，「直接退+1」、「你沒那麼重要，退了其實真的還好」。