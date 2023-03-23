監察院祕書長朱富美等人今列席立法院司法及法制委員會列席說明立法計畫，並備質詢。國民黨立委曾銘宗指，每次遇到事情監察院就睡著、沒有功能，監委都是政治酬庸，揚言將提案修憲，將監委委員29人修成7到9人，「說到做到，明天就開始連署」。

曾銘宗質詢時先關心司法院正在舉薦大法官，朱富美有無意願接受推薦？朱回應，自己的現職是監察院秘書長，會在現職把工作好好做好，其他事情沒辦法評論。

曾銘宗追問，現在是否有人推薦？要不要國民黨團幫忙推薦？朱指出，今天來到大院備詢，會盡所知就委員關心的、與監察院職權有關係的事情好好回答，把本質做好。

曾銘宗再度詢問是否有意願，朱富美僅說，「謝謝委員」，曾笑稱，「紀錄做起來，她有意願」，朱再重申「我說『謝謝委員』」。

曾接著說，社會對監察院有很多意見，考試院的考試委員本來是19人，現在修法是7到9人，考試院祕書長劉建忻認為考委縮成7到9人，決策效力更高，認為立法院修法是對的，現在監察委員29人，假設監察院要修憲法將監委改成7到9人是否贊成？

監察院祕書長朱富美23日赴立法院司法及法制委員會備詢。（姚志平攝）

朱富美指出，此為高度憲政上的議題，委員人數、功能與當時立憲者考量有關，要顧慮到監察院與考試院執掌有很大區分，監察院對行政機關、行政人員違法失職，職掌業務牽涉全國，業務也比較多元、複雜，留給大院審酌。

曾銘宗則說，講得有道理，假設監察院功能好好發揮是可以，但是每次碰到重要的事情，監察院就睡著，例如最近缺水、缺電、缺藥，監察院沒調查；前陣子防疫期間，快篩、疫苗等涉及全民2300萬民眾健康的事情，監察院裝沒事，連糾正都不敢，把監察院員額刪到7到9人，他都覺得太多。

曾銘宗強調，國民黨認為修憲要把監察院拿掉，民進黨與國民黨在修憲唯一的共識就是把監察院修掉，但是怕牽涉太廣，因此他贊成修憲，將監委從29人，比照考試院修成7到9人，因為遇到什麼事情監察院就睡覺，連糾正都不敢，防疫期間3年最重要的事情，不知道監察院做什麼。

曾銘宗痛批，防疫期間要疫苗沒疫苗、要快篩沒快篩、要藥品沒藥品，當時監察院要介入調查，結果當時的行政院長蘇貞昌說不可以查，「監察院縮回去了，竟然有這種事」，直言監察院長陳菊「把自己做小了」，變成行政院的調查處。

朱說明，缺水部分在2019年有查過，之後有繼續追蹤，最近也有委員有密切注意，今年通案性調查也有查，缺藥也有立案，電的問題範圍蠻廣，電價、停電部分都有立案。

曾銘宗直呼，「立案太容易了」，但監察院是憲法層級獨立機關，遇到國家重大事情，監察院要有聲音，自己當公務員30幾年，過去都很尊重監察院，「現在行政機關都看監察院沒有」。

曾銘宗強調，他真的會提現法修正案，把監察委員29人修成7到9人，因為功能沒有就限縮，這件期間他會先去連署，假設這段期間監察院有發揮功能，就算了，不然立法院就啟動修憲，何況民進黨也願意，「說到做到，明天就開始連署」，因為沒有功能嘛，監察院沒有監察院的樣子。

他感嘆，29位監察委員，過去都是望重士林、望重一方，現在沒幾個是望重一方，都是政治酬庸，既然政治酬庸就將人數限縮。