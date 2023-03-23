日系外資表示，晶心科為嵌入式微處理器IP供應商，對其結構性增長持樂觀態度。目前RISC-V被採用在物聯網、人工智慧和汽車應用方面，晶心科在該領域位居領先地位，預計將在2023~2025年推動其核心利潤的快速擴張，然而，已經看到晶心科的股價反映了其基於估值的內在價值。維持晶心科評等持有、目標價550元。

日系外資表示，順應不斷增長的RISC-V趨勢，看到RISC-V對人工智能應用程序具簡單性、靈活性和中立性優勢而得以快速發展，在物聯網中獲得市佔率，晶心科為RISC-V的市場先驅者，擁有豐富的CPU IP，可用於物聯網、數據中心和汽車市場，是RISC-V快速增長的主要受益者。晶心科2022~2025年RISC-V營收將以年複合50%的速度成長，且在2025年將占比營收90%。

日系外資表示，汽車將是RISC-V另一個關鍵的潛在驅動力，就像英特爾x86架構在PC週期，以及Arm架構在智慧手機週期上相同，預計汽車將有助於推動 RISC-V的採用，相信會有更多的汽車業者進入該生態系統，晶心科也持續投入研發資源，以利抓住商機。

日系外資表示，晶心科在2022年也發布N25F-SE，是業界首創針對車用為ISO 26262完全兼容的RISC-V CPU，將成為下一個驅動晶心科權利金收入的動能。晶心科2014年~2021年主要授權金增長來自V3，預計RISC-V後續也會循V3的增長模式。一般來說，像晶心這樣的IP供應商需要3~4年的時間來收集「Design Win」專利IP，看好晶心科2018~2022年RISC-V權利金收入強勁，複合年增長率約為50%，預計在2022~2025年RISC-V權利金使用營收貢獻將會有179%的複合年增長率。