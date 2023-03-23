1.美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周三在聯邦參議院撥款小組委員會表示，她尚未考慮、也未討論在未經國會批准下，為美國銀行業存款提供「全額擔保」（blanket insuranc），以平息本月兩家主要銀行倒閉造成的動盪。此番發言粉碎了銀行業對美國政府將迅速提供擔保以遏阻銀行擠兌潮擴大的希望。目前美國聯邦存款保險公司（FDIC）的存款擔保上限為25萬美元。受此打擊，被點名可能是下一家倒閉的第一共和銀行股價重挫15.5%。

2.美國聯準會周三會後宣布升息25個基點（1碼），此決議符合市場普遍預期。聯準會在會議聲明中暗示考量近來金融業陷入動盪，央行可能即將停下腳步，但主席鮑爾（Jerome Powell）在會後警告這場抗通膨的戰爭尚未結束，雖然央行將動用所有可用的工具維持銀行體系的穩定，但繼續對抗通膨的決心沒有改變，他並表示聯準會官員們不認為今年會降息。根據最新發布的利率點陣圖，聯準會決策官員對今年底的利率預測中值沒有改變，仍為5.1%。對2024年底的利率預測從去年12月預估的4.1%上修至4.3%。聯準會並下修今明兩年的經濟增長預測，將2023年GDP成長預測從去年12月預估的0.5%下修至0.4%，將2024年GDP成長預期從1.6%下修至1.2%。

3.美國能源情報署（EIA）公布，上周美國原油庫存增加111.7萬桶，市場預期為減少156.5萬桶。上周汽油庫存減少640萬桶，遠超出市場預期的減少167.7萬桶。餾分油庫存減少331.3萬桶，超出市場預期的減少150萬桶。原油進口量增加5.1萬桶/日，煉廠產能利用率升高0.4個百分點。

4.聯準會暗示即將停下升息腳步，周三美元指數尾盤跌0.63%，報102.5，盤中一度重挫1.15%，報102.07，創下2月2日以來新低。美元持續回落，以及美國升息周期可能即將結束的前景帶來提振，周三紐約4月期金收漲0.44%，報每盎司1949.6美元。紐約期油收漲2.26%，報每桶70.9美元。倫敦布蘭特期油收漲1.82%，報每桶76.69美元。兩期油合約雙雙創下3月14日以來收盤新高。