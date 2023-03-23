有的人做事情容易虎頭蛇尾，沒辦法持之以恆，剛開始時充滿熱情，沒多久就打退堂鼓、三分鐘熱度。《摘星工廠》運勢專欄指出，射手座、雙子座、天秤座做事經常虎頭蛇尾，會因顧慮太多或當有更吸引的事物出現，就會立刻改變心意或放棄。
▍射手座
容易一時興起的射手座，在開始一件事時，往往特別積極，熱情在旁人眼中就像煙火般耀眼，但綻放後立刻消失。坐不住的射手座，做事沒有規律性，能量雖大，卻容易瞬間消耗，尤其覺得受限制、沒意思時，整個人就會變得沒勁。
▍雙子座
雙子座想做什麼事之前，喜歡在人際關係方面先探聽一些消息，希望得知別人想法。他們要做什麼事，總是很快被一堆人知道，他們也樂於見到這樣的情形，可惜的是，雙子座注意力易分散，只要有更吸引的事物出現，就會立刻改變心意。
▍天秤座
天秤座做事考慮周全、注重可行性，只要一有想法就會跟人討論，讓很多人知道。然而，易瞻前顧後、受人影響的天秤座，會因顧慮太多而停下腳步，一旦猶豫不決，當初的決心就會後繼無力了。
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