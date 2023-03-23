新加坡籍女團By2，由雙胞胎的姐姐孫涵（Miko）與妹妹孫雨（Yumi）組成，近期如火如荼舉辦巡迴演唱會的她們，昨（22）日Yumi突然在社群中打卡並透露就在台北，時隔四年再度來台的她們原來是為了慶祝31歲生日，讓許多粉絲興奮留言求「偶遇」。

Yumi昨（22）日突然在IG發文打卡台北，曬出以101大樓為背景的美照，文案中寫著「隔了四年，在生日當天，回到15歲夢想起航的地方，從沒忘記你們」然而，從她社群動態中可知By2此行也去了劉畊宏創辦的「300壯士健身房」，接著曬出高檔日料照片，上面插著一根蠟燭，可見這趟「慶生之旅」看起來相當開心。

By2來台慶生。（圖/擷取自Yumi IG）

貼文曝光後，許多台灣網友除送上生日祝福外，更紛紛激動留言「我們也從未忘記過妳們」、「歡迎回台灣，好想妳們」、「有什麼行程嗎？想巧遇你們」、「歡迎回來，期待能有巡演台灣站」、「陪你們十年了」、「永遠是妳們的兔迷」、「想你們，謝謝你沒有忘記過台灣」。

事實上，Yumi過去曾被王力宏前妻李靚蕾暗批是介入婚姻的小三，她當時也立刻發文解釋「與王力宏先生不存在不正當的關係，我是他結婚前正式交往的女友」也承認交往期間因工作緣故只能異地戀，所以有分享親密照片，並坦言「20歲的我為了愛什麼都願意付出」，與王力宏劃清界線後，BY2也在微博發文寫下「人生沒有白經歷的事情，扔掉的垃圾就別再回望了」。