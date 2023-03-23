達爾貝連續2年繳出雙位數全壘打成績，不過去年僅有2成15打擊率。（美聯社資料照）

中華隊英雄張育成預計將在24日與紅襪會合，準備在剩下不到一個禮拜的春訓時間內做出調整，力求進入大聯盟開季名單，大聯盟官網也評選紅襪陣容中5大競爭位置，張育成將與達爾貝（Bobby Dalbec）爭取內野替補最後一個席次。

張育成代表中華隊出征WBC繳出優異表現，整個賽會打擊率高達4成38，外加2支二壘打、2轟及8分打點，獲選A組MVP，雖然張育成目前因簽證問題延後報到，不過WBC上的精采演出，紅襪總教練柯拉（Alex Cora）也看在眼裡：「我們將會了解他的身體狀況，並付出了多少努力，他在台灣的每一次打擊都全力以赴。希望他回來後，我們能夠直接讓他上場，那真是太棒了。」

曾代表美國參加12強棒球賽並入選最佳陣容，達爾貝的長打能力相當出色，但穩定性為人詬病，職業生涯打擊率僅2成32，張育成的優勢在於內野4個位置都有守備紀錄，常駐在角落內野的達爾貝近年也開始在二、游出賽，不過出賽紀錄相加只有5次，樣本數並不多。

內文點出其他四個競爭位置，包含塔皮亞（Raimel Tapia）和杜蘭（Jarren Duran）角逐替補外野手；康納王（Connor Wong）與阿法洛（Jorge Alfaro）爭取替補捕手席位；第5號先發由克勞佛（Kutter Crawford）、溫可斯基（Josh Winckowski）競爭；薛里夫（Ryan Sherriff）、米爾斯（Wyatt Mills）及奧特（Kaleb Ort）爭奪牛棚位置。