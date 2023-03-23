97歲好萊塢男星迪克·凡·戴克（Dick Van Dyke）於上週在洛杉磯發生車禍，警方接到報案後趕往現場，發現他的鼻子、嘴巴流血，可能還有輕微腦震盪，醫護人員獲報後趕往現場進行治療，但迪克·範·戴克卻拒絕前往醫院，僅通知親友接送他回家。

據外媒《TMZ》報導，迪克·凡·戴克開著Lexus外出，因為當天豪雨車輪打滑，汽車失控撞上大門，警方獲報後到現場進行調查，對迪克·範·戴克做了酒測，不過指數一切正常，由於他認為只受了輕傷，因此沒有選擇去醫院，而是通知親友過來接送自己，根據目擊民眾透露，在案發現場發現一輛汽車煙霧瀰漫，一名老人彎著腰坐在車內掙扎，嚇得趕緊報警處理。

事實上，這並非迪克第一次發生車禍，他在十年前也是獨自駕車在洛杉磯發生擦撞，現場燃起熊熊大火，多輛消防車出動救火，好在迪克死裡逃生沒有受到任何重傷。事後，他幽默地在推特上發布了一張燒毀的汽車的照片，並配文說：「出售二手車輛真便宜！！」

據了解，迪克·凡·戴克出生於1925年，是好萊塢老牌影星，演藝事業起於百老匯，從藝七十多年出演過《博物館奇妙夜》、《小女巫薩布琳娜》、《歡樂今宵》《歡樂滿人間》等上百部影片，榮獲金球獎、格萊美獎、艾美獎等，是公認的影壇傳奇人物和大帥哥。