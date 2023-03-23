倪暄（林倪亘）曾是中職樂天桃猿啦啦隊「Rakuten Girls」人氣成員，還有「台灣最美啦啦隊隊員」的封號，未料去年11月遭前男友控訴劈腿樂天桃猿球員陳晨威，儘管發聲明駁斥形象仍大傷，今年1月合約期滿，退出樂天啦啦隊。事隔2個月倪暄宣告復出，受訪時坦承低潮時只能躲在家裡哭，身心都病了，吃東西也只是維持生命。

根據《TVBS新聞網》報導，倪暄退出樂天後，長達2個月都關在家狂哭，不敢接觸社群平台，也完全沒有食慾，165公分體重只剩43公斤，上圍縮水一個尺寸，「那時吃東西都是為了維持生命。」

不僅如此，倪暄數度出現幻覺，有點類似妄想症，覺得自己生病了，後來靠朋友陪伴才逐漸走出低潮。但倪暄坦言現在有點恐男，害怕異性接近及下一段戀情，將重心全力擺在事業，除了經營YouTube頻道、參與通告和節目錄製，也希望能跨足戲劇領域。

倪暄在樂天待了11年，卻在今年1月無預警離隊，樂天女孩（Rakuten Girls）官方臉書當時在聲明中感謝倪暄過去擔任隊長時的盡心盡力，祝福她未來有更好的發展。而陳晨威續留樂天桃猿，表現良好的他，月薪被加12萬元，一年合約月薪33萬元。至於指控倪暄劈腿的M男，把IG公開後，被發現外型酷似陳冠希，有網友問他：「你們還有聯絡嗎？」，M男回應：「當然沒有呀！要向未來邁進了。」似乎已釋懷先前的不愉快。