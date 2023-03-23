桃園市平鎮區近日有多位民眾目擊疑似有東非狒狒在大街竄逃，當地里長與守望相助隊出動10多人圍捕，仍捕捉失敗，稍早新竹六福村澄清，園內沒有狒狒脫逃，桃市府農業局表示，目前無法確認其品種是否為保育類，今將派員設置誘捕籠，待誘捕成功後才能釐清狀況。

針對民眾熱議狒狒竄逃情形，農業局說明，目前尚未接獲民眾通報，已立即派員備妥誘捕籠，到狒狒的出沒地點附近放置，若有闖入住戶家中，則會視情況請動保處獸醫以吹箭麻醉方式抓捕。

農業局提到，桃園市目前沒有登記在案有飼主飼養狒狒，初判可能是野生、民眾棄養或從其他縣市越界逃入，不過民眾發現的狒狒品種與來源，都需等待誘捕後才能調查釐清。

狒狒亂竄引起桃園民眾關注，不少人都擔心遇到狒狒、或遭狒狒闖入家中，據了解，東非狒狒多棲息於非洲，毛色為橄欖色，臉部黑色無毛，為群居動物，口鼻部分較長，尾巴成倒U型，平均體長60至70公分，重約12至28公斤都有，最大的個體總體長可能達114公分，最重約50公斤，雄性東非狒狒會藉打架決定階級，脾氣也較兇狠。

這次桃園民眾發現的東非狒狒體型較大、行動迅速，雖目前未傳主動攻擊事件，僅啃食民眾菜園的蔬果，但狒狒本身就具攻擊性，仍提醒民眾要多加注意，有民眾就說，狒狒相當大隻，看到當下有嚇到，擔心會闖進住家裡。

不過，也有目擊民眾表示，在自家附近看到狒狒相當驚喜，原本想用香蕉引誘，沒想到狒狒非常聰明，對誘惑無動於衷，發現有人要抓捕他就立刻逃跑。