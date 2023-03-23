據美國之音報導，美國商務部晶片項目辦公室主任邁克爾·施密特(Michael Schmidt)美東時間21日表示，該辦公室高級官員將訪問韓國、日本與台灣，與美國主要晶片夥伴就強化全球晶片供應鏈等重要議題進行交流。這是該辦公室(CHIPS Program Office)自去年9月成立以來官員的首度出訪。有分析人士說，美國官員出訪「晶片四方聯盟」(Chip 4 Alliance)夥伴，很可能是要試圖對中國的芯片出口管制取得共識。

報導稱，施密特是在官員出發前往亞洲當天才向少數亞太地區媒體進行小型面對面背景簡報會，美國商務部網站目前並沒有發佈相關聲明。

施密特在簡報會上說，「隨著半導體和技術持續演進，美國將繼續與盟友夥伴合作，發展協調策略以確保惡意行為體無法使用最新技術來破壞我們集體的經濟與國家安全。」

施密特還說，「在落實《晶片與科學法》時，商務部密集與主要夥伴和盟友接觸，包括韓國、日本與台灣當局，以及印太經濟框架(IPEF)、歐盟-美國貿易和科技委員會和北美領導人峰會等，」

就在同一天，美國商務部宣佈了擬議規則，對涉及國家安全的晶片獎勵項目設置「護欄」以推進美國的技術及國家安全，防止520億美元的半導體製造和研究資金流向受到關注的國家，包括中華人民共和國、俄羅斯、伊朗及北韓。

美國之音引述美台商業協會副會長馬珞丹(Lotta Danielson)分析稱，她認為晶片項目辦公室官員訪台的目的，應該是想要理解台灣的晶片發展進度以及雙方在半導體合作的潛在機會，「像是友岸外包，以及台灣對參與美國正在推動的事情正在做些什麼，像是出口管制等。我認為美方就是想更好的理解美國與台灣半導體產業之間的關係。」

馬珞丹說，美台目前在雙邊貿易關係中，包括《21世紀貿易倡議》以及《經濟繁榮夥伴對話》(EPPD)等，都聚焦在半導體議題上，儘管她還沒有看到美國商務部關於晶片項目辦公室官員訪台的聲明，但她的確認為，美國政府有意願更好地理解台灣目前的想法、他們想要推動的是什麼，以及如何在美國試圖做的事情上與台灣合作。

對於美國官員這次將訪問的日本、韓國、台灣也是由美國召集而組成的「晶片四方聯盟」，美國的主要議程會是什麼？馬珞丹認為，最合理的應該是關於更多出口管制的議題。

馬珞丹說：「這種『晶片四方聯盟』就是為了要建立共識，正如我一位同仁所說的，採取多邊方式來設立對中國的出口管制非常重要，因此謀求在這個團體內對接下來的步驟取得共識很可能是他們現在正在試圖要做的。」

去年10月，美國商務部發佈新的出口管制措施，限制中國取得先進晶片的能力，白宮稱這些晶片可能用於製造武器、侵犯人權，並提高中國軍事後勤行動的速度和準確性。