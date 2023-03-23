香港《明報》報導，《環球時報》前總編輯胡錫進昨晚突然在微博撰文為「自由」吶喊，呼籲放鬆不必要的管制，「要讓我們的社會總體上更加寬鬆，給各方面的活力創造更大空間，這對增進國家利益至關重要」。稍後該文被刪除。

「我們的社會需要增加自由度。」胡錫進希望當局放鬆不影響國家安全領域的管制，因為市場經濟需要充裕的寬鬆和自由度予以支持，這是規律。他指出，國家安全是所有一切的前提和基礎，同時要看到，對國家安全的最大基礎支撐是發展；高質量發展所需各種條件之一，就是社會應有的活力和創造性。

胡錫進強調，「自由」已經寫入社會主義核心價值觀，但有些人對「自由」持有偏見，總覺得國家好的東西都是「管出來的」，認為管得愈嚴，愈是負責任的表現。他認為，自由必須有邊界，但如今，管理圍繞安全的「層層加碼」現象有一定普遍性，對安全的定義也在一些領域過於寬泛，需要引起足夠重視。

報導指出，胡錫進未解釋該篇評論有何特定指向。事實上，近年大陸針對言論、創作審查不斷收緊，愈來愈多知名人士社交帳號遭禁言。