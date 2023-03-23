第2式為「趴姿抬腿」。（楊舒婷攝）

第3式為「大腿前側肌肉伸展」。（楊舒婷攝）

清明節將至，許多人都開始提前掃墓，一位7旬婦人在掃完墓後，出現膝蓋疼痛的症狀，甚至痛到無法行走，就醫後發現婦人的疼痛是髕骨滑囊炎造成的，物理治療師吳培瑜研判是婦人掃墓時長時間行跪叩禮造成的，因此教導婦人做3式的復健，幫助膝蓋復原。

7旬婦人在掃墓時長時間行跪叩禮，讓膝蓋受到撞擊後又過度使用，引發滑液囊腫脹、發炎，產生疼痛，婦人又沒立即就醫，拖久了反而連行走都相當有困難，直到前往活力得中山脊椎外科醫院，吳培瑜才替婦人找出問題，並教導婦人復健方式。

吳培瑜表示，髕骨滑囊炎引起原因來自於膝蓋的滑液囊因為過度使用、直接受到撞擊、時常跪姿及碰撞等原因，造成滑液囊腫脹發炎而產生疼痛。除了會在膝蓋前方腫脹及疼痛之外，尤其在彎曲或下樓梯時會更明顯，若忽視不理會，嚴重者還可能因局部紅腫熱痛的急性發炎症狀，影響行走及活動。

吳培瑜建議，掃墓跪拜時可以在雙膝處，準備軟墊或是小枕頭增加緩衝力，避免身體將重量都集中在髕骨上，也要避免長時間重複性的跪拜動作。如果出現膝蓋前方腫脹疼痛或是發熱，可先給予冰敷，如果症狀仍未改善，建議盡速就醫。

而吳培瑜也教導3式預防受傷的復健運動，第1式為「靠牆深蹲踮腳尖」，將背部緊靠在牆上，身體慢慢往下蹲，讓膝蓋和大腿呈90度，墊起腳尖15下，再緩緩站起；可以訓練前側大腿股4頭肌、後側臀肌以及小腿肌肉；一回做15下，一次做2至3回。

第2式為「趴姿抬腿」，趴在床上，前臂撐地，肩膀垂直於手肘，將腳伸直後向上抬起停留再慢慢放下，雙腳輪流抬起；可以訓練大腿後側肌肉；一回做15下，一下停留15秒，一天做2至3回。

第3式為「大腿前側肌肉伸展」，身體採單腳站立姿勢，單手抓住腳背，讓腳跟靠近臀部，膝關節彎曲盡量往後延伸，大腿前側有緊繃感之後維持20秒，可雙腳輪流做。若姿勢不穩定，可以扶牆或穩固的物體再進行；一回做10下，一下停留20秒，一天做2至3回。