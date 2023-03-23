藝人熊熊（卓毓彤）外型亮麗加上傲人G罩杯身材，被封為「美胸女神」，時常在社群網站分享日常的她，日前發文表示家人遇到詐騙集團險些受害，讓她忍不住痛罵：「由衷希望這些人都能受到制裁」。

熊熊21日發文立即提醒所有人不要隨便當友人的保人，即便家人也不要輕易答應，否則有債務糾紛時，鐵定會遇到「大難臨頭各自飛」的窘況，接著透露家人過去因為義氣相挺，當了無良友人的保人，沒想到卻遇到自稱討債集團的人，甚至口頭恐嚇不還錢就打斷雙腳，並要求家人先給2千元現金，接著約好下週時間地點面交，隨後嚇到趕緊致電向她借28萬，不過對於任何細節，家人卻是一問三不知，讓熊熊相當傻眼。

熊熊在友人建議下到警局備案，這才發現家人遇到詐騙集團，讓她忍不住怒嗆：「這些詐騙犯，真的不配為人，竟然在醫院騙一個生病不舒服，頭腦不清楚的長輩⋯你們這樣睡覺會安穩」，也藉此經驗提醒所有人：「若遇到類似情況，可以去調解委員會、或是直接約警察局、有攝影機的地方交易，都是保護自己跟錢的好方法」，但也無奈表示：「詐騙跟蟑螂、酸民都是一樣的存在，應該在這世界上消失」。

熊熊事後再次痛批：「詐騙集團真的是一個非常可惡的職業，完全不能理解，為什麼要做這種違背良心的工作？真的由衷希望這些人都能受到制裁」，更強調：「賺錢很辛苦，一定要自己花，

千萬不要被這些敗類騙走了」，對此，網友紛紛回應：「在台灣詐騙的刑法都很輕，也難怪會一堆人會鋌而走險，騙得過就一輩子好過」、「詐騙判的太輕，被抓到騙的錢不還，法律也沒輒」、「詐騙就是要沒良心才能致富啊」。