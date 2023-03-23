新竹縣東泰高中射箭隊選手江育彤獲選國家隊國手，代表台灣參加2023亞洲盃射箭賽第一站暨世界排名賽，在19日登場的反曲弓女團金牌戰，台風穩健，穩定發揮實力，不負眾望射出好成績，與隊友合力奪金。

教育局長楊郡慈表示，江育彤目前就讀東泰高中一年級，她畢業於大肚國小、橫山國中，這兩所學校長期推展射箭運動，已成為新竹縣溪南地區培育射箭好手的搖籃。

東泰高中是今年才成立射箭隊，並與大肚國小、橫山國中合作，共享師資及訓練場地，讓射箭選手在升學方面有更多選擇。

射箭隊教練古牽禮表示，江育彤在小學六年級才正式加入射箭隊，她在射箭上有天賦，但並不因此自傲，是個非常自律的選手，每天刻苦訓練，從來不偷懶，平日至少訓練2小時、假日8小時，有時假日甚至會額外自主訓練，對於教練的建議，她會立即調整姿勢、動作，吸收力非常強。

江育彤是首次獲選國手，但先前已經參加過國內大大小小的賽事，在團體賽及個人賽的成績都非常好，奪得不少金牌、銀牌，也正是因為有許多賽事經驗，讓她在這次亞洲盃射箭賽心態穩定，正常發揮實力，才能與隊友合力奪下金牌。

古牽禮並說，射出好成績除了選手本身的努力，學校、家長的支持也很重要，這次比賽，大肚國小及橫山國中的學弟妹、東泰高中的同學等親朋好友自製加油牌，到現場為江育彤加油打氣，江育彤的優秀表現也鼓舞了這些同學及學弟妹，希望未來有更多射箭好手出現。

縣長楊文科肯定江育彤亮眼的表現，為新竹縣、為台灣爭光，今年全中運由新竹縣主辦，射箭競賽將在4月21日至26日登場，江育彤也將參加團體賽及個人賽，期許她能再創佳績，為新竹縣抱回金牌。