台灣人瘋出國！

據交通部觀光局統計，2022年台灣人共有148萬2,821人次出國，其中去年10月台灣跟上世界宣布解封後，出國人數狂飆，10月17萬2,319出國人次、11月27萬6,570出國人次、12月39萬3,338人次，出國人次數字直線攀升，可以想見台灣人真的被疫情給悶壞了！

英國移民顧問公司「恒理護照指數榜」近日公布2023年第一季全球護照指數榜，其統計方式是由國際航空運輸協會（IATA）獨家提供，以免簽、落地簽或電子簽證等形式進入國家和地區數量進行排名。

第一名是日本護照，在193個目的地享有免簽證入境，蟬聯五年冠軍；南韓與新加坡並列第二名，可免簽入境的192國家；台灣排名全球第35名，可免簽145國。根據該數據資料顯示，隨著疫情趨緩，各國重開國門，全球旅遊已恢復到疫情前的75%。

而台灣在歷經近三年鎖國之後，終於可以出國度假，但您是否發現有很多事情忘了準備？今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統，調查民眾出國旅遊期間，最後悔沒事先準備好的10大事情，趁著下次出國前，趕緊複習一遍吧！

No.1 忘買旅平險

出國旅遊最怕突然生病，吃成藥能解決身體的不舒服，還算小事，萬一必須到醫院就診，使用到國外的醫療系統，可能都會讓荷包大失血。因此，更加凸顯出國前投保旅平險實屬重要，讓出國旅遊更加有保障！

尤其現在線上投保很方便，舉例來說，合作金庫人壽的旅平險，不僅可依據民眾的旅遊天數與保額等需求線上投保試算保費。萬一忘記事先投保也沒關係，最晚的投保時間為出發前一小時，只要透過網路與手機，短短幾分鐘即能完成線上投保作業，無須業務員，也無須填寫繁瑣表單，更不用人工核保的等待期，省去很多成本，讓線上投保的保費更加優惠，對精打細算的小資族來說，CP值很高。

另外，近幾年因為疫情影響，出國人次大幅減少，再加上防疫險慘賠，使得許多保險業者迫於無奈之下，只好選擇下架旅遊不便險，但隨著國門開放，各家保險業者陸續上架新版不便險方案，民眾若想多增加保障，建議出國前，旅遊相關的保險盡量保好保滿，才能多一分保障。

不少網友分享自身經驗，強調旅平險一定要保：「玩樂之前，別忘了最重要的旅平險」、「重症風險的人，還要記得保有新冠給付的旅平險」、「 每當有遠行計劃時 一定會替自己跟小孩買足高額旅平險 」、「旅遊平安險要記得保」、「因為父母年紀大，雖然跟團，我還是有自己幫他們加保旅平險」、「我會選線上投保比較快，之前有在合庫人壽保過」。

No.2 沒學好外語

全球化浪潮之下，接觸外文、英文的機會越來越高，基本上台灣人從小學習英文，政府也積極推動國家雙語政策，但書到用時方恨少，許多網友表示，明明在台灣英文、日文、韓語都說得不錯，但每回出國與當地人對話時，突然變得結結巴巴，講得七零八落，對於語文能力不足深感後悔，紛紛表示回國後絕對要奮發向上！

針對出國旅遊外語能力不佳，可能是很多人的切身之痛，有網友分享自身經驗：「香港大哥講廣東話，我聽不懂」、「英文爛到炸，太緊張什麼都聽不懂」、「出國前其實非常緊張，覺得好久沒用英文了」、「太久沒出國，我的日文退步太多」、「我這次去，深刻感受到我的英文文法很破碎」。

No.3 外幣沒帶夠

海外刷卡方便，但難免遇到無法刷卡的情況，因此，出國旅遊備好外幣現鈔，以防不時之需。過往民眾都是親自赴銀行臨櫃換匯，但隨著金融科技進步，現在許多銀行提供外幣ATM、線上換匯服務，讓民眾不必再跑銀行，即能輕鬆換匯。

但計畫總是趕不上變化，不少人擔心出國帶太多外幣、現鈔不方便，因此，兌換有限的外幣金額，但同時也可能錯估自己的消費能力，對此，有網友在網路上留言抱怨，超後悔外幣沒換夠：「因為身上韓幣現金不夠+什麼卡都刷不過，卡關在首爾站售票口，備用的外幣、韓幣都要準備才比較保險」、「我只帶了10萬日幣過去，根本不夠用」、「人生第一次去歐洲，怕錢帶不夠」、「出國旅遊時現金不夠」。

No.4 挑錯旅伴

一個人的旅行固然美好，而多數人還是喜歡與好友、家人一起出遊，營造共同美好回憶。但與好友、家人出遊，無論是跟團或自由行，從出發前的規劃行程、討論地點，以及到了當地可能會面臨到的突發狀況，皆考驗著旅伴之間的態度與情商。大家常說要一起出去玩，才能看清一個人的真面目，若出國後才發現自己的旅伴是「雷雷夥伴」，即使旅遊地點再美，心情恐怕也無法美麗！

網路上針對「雷旅伴」的議題，許多網友積極留言分享自身遇到雷旅伴的經驗：「出發前什麼都可以，出發後什麼都不可以」、「不規劃行程，又愛馬後砲」、「沒有辦法獨立行動，又不跟緊，意見一堆」、「說去到哪都覺得無聊，一副死魚臉，嚴重影響旁邊的人」、「什麼都好，都隨便，到了當下，意見最多、最不配合的就是那位」。

No.5 忘記帶個人藥品／隱形眼鏡

出遊最怕身體突然不適，像是常見的暈車、頭痛、肚子不舒服等，這些常見的身體不適感，雖不足以危害生命，但絕對大大降低旅遊興致，因此，出國一定要備足個人藥品。另外，國外購買隱形眼鏡相當不方便，有些國家隱形眼鏡售價比台灣貴，若忘記攜帶隱形眼鏡，或是攜帶數量不足無法替換，不只會崩潰，荷包還會大失血。

民眾常在網路上詢問「該出國該準備哪些藥品」，許多網友熱心給建議：「拉肚子的藥、蚊蟲藥」、「通常是暈車藥及腸胃藥居多」、「腸胃藥也很重要，萬一在國外拉肚子或吃不慣，習慣的腸胃藥就很有用了」。

No.6 沒帶國際駕照

並非每個國家、地區都承認中華民國國際駕照，民眾若想在國外自駕旅遊，一定要詳細了解該國家、地區的相關規定，預先準備好申請資料，例如：日本國內無法使用台灣國際駕照，必須另外準備資料申辦。若出國前沒做好功課，很可能會讓旅遊計畫大亂。

國際駕照規則繁雜，很多網友以過來人經驗分享自身經歷：「後來發現要去中國考駕照，國際駕照沒辦法」、「來澳洲後發現有些警察不認國際駕照，所以來澳洲後，又換了一次駕照譯本」、「我在塞維亞好不容易找到一家租車行租機車，我才發現我的國際駕照忘記帶出門」。

No.7 拍照技術差

拍照是一門學問，從構圖、光線到色調，只要一步錯了，照片可能無法呈現出完美狀態，因此，攝影師的技術與美感相當重要。若遇到旅伴不會拍照，照片可能會出現大餅臉、五五身、閉眼照等，讓你在整趟旅程結束後，卻秀不出美照可炫耀，很多人就會開始後悔「為何事前沒好好訓練旅伴的拍照技術」。

好不容易出國旅遊，結果照片都是醜照，讓網友無奈表示：「哪次失敗的照片不是豬隊友拍的」、「手機相簿打開，裡面除了我的醜照，還是醜照 」、「真的很不滿意男朋友幫我拍的照片」、「我男友拍不好，因為真的不好」。

No.8 沒帶萬用轉接頭

手機、相機、行動電源等電子產品已是出國旅遊必帶物品，不過，每個國家電壓和插座規格不盡相同，因此，需要轉接頭做轉換，否則出國旅遊手機、相機等3C物品無法充電，民眾肯定會崩潰。隨著科技進步，許多廠商推出萬用轉接頭，又稱「萬國插座」，出國時只要帶一個，即能在各國通用，相當方便。

對於「出國忘記帶轉接頭」這件事，不少網友都有切身之痛的經驗：「太久沒出國了，沒帶轉接頭，就買一個轉接頭」、「帶了一個細接頭的有線耳機，沒有轉接頭被自己笨到」、「死定了，忘了帶萬用轉接頭」。

No.9 沒帶行動電源

出國玩總是愛東拍拍、西拍拍，即時上傳出國美照到臉書社群分享，手機電量很容易急速消耗殆盡，因此，備好行動電源顯得很重要，畢竟不是每個國家都有租借行動電源服務，若忘記帶行動電源，或忘了將行動電源充飽電，出國旅遊時可能會為了節省電量，玩得綁手綁腳！

網友們千交代萬叮嚀行動電源絕對要帶：「可能太久沒搭飛機出國旅行，行動電源沒帶很後悔」、「出國時千萬記得行動電源」、「我都帶兩顆，因為曾經忘記充」、「行動電源必帶」、「會帶行充安心」。

No.10 網路沒買吃到飽

出國網路有分SIM卡、Wi-Fi分享器、國際漫遊等等，各有其優缺點，但許多人往往錯估自己的使用流量，通常都會選購比較便宜的方案，但通常出國後才發現自己的網路流量，以飛快的速度使用殆盡，導致使用網路時被限速或漫遊計價變高，開始後悔當初沒購買足夠流量，導致出國使用網路「卡卡的」，好不痛快。

上述幾種常見的出國使用網路方式，很多有經驗的網友進一步分析比較使用心得：「去日本用比較便宜卡，一下飛機設定後沒訊號」、「sim卡查個地圖都超慢，定位又歪」、「寧願選擇貴一點的，真吃到飽不降速網卡」、「漫遊用很久了」。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統提供，分析時間範圍為2020年02月21日至2023年02月20日，共3年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『出國後才後悔的事』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」輿情分析系統