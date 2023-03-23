BIG TIME BUCKET

SC30 😎 pic.twitter.com/nh2oNJZeDz — Golden State Warriors (@warriors) March 23, 2023

攸關西區排名的關鍵戰役23日在達拉斯上演，靠著史蒂芬柯瑞貢獻20分、13助攻與5籃板，其中包含最後8.5秒的關鍵切入上籃，幫助勇士127比125險勝地主獨行俠，搶下本季第38勝(36敗)，也拿客場2連勝，繼續位居西區第6，且跟西區第5快艇之間僅剩0.5場勝差。

雖然東契奇(腿傷)相隔兩周傷癒歸隊，獨行俠今天卻換厄文因為腿傷缺席(實際上是他齋戒月到了)，不過勇士主將卓雷蒙格林上半場很早就吞3犯，幸好替補上場的庫明加表現優異，半場就摘14分，幫助勇士打完上半場65比63領先，東契奇半場18分、9助攻。

打到下半場，雙方互有領先，打到比賽還剩1分32秒，卓雷蒙格林完成三分打，勇士123比120領先，伍德馬上幫獨行俠拋進兩分，可惜東契奇搶投三分沒進，柯瑞卻在最後8.5秒切入上籃取分，接著東契奇籃下放槍，盧尼搶到籃板且在最後1.7秒兩罰俱中帶走勝利。

庫明加連兩場都交出優異替補表現，今天攻下全隊最高22分，普爾也拿16分、6助攻，卓雷蒙格林與迪文森佐各有14分，盧尼12分、12籃板；獨行俠以東契奇30分、17助攻與7籃板表現較佳，哈德也替補攻下27分，伍德19分、4助攻與4籃板。