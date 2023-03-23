現在是招生季節，許多私立國中透過變相入學考試來招生，引發爭議。教育部長潘文忠今天表示，對於私中招生亂象，他非常不能認同，將透過修改《私立學校法》第57條，讓私校招生回歸教育本質。

過去長年以來，許多私立國中透過基本學力篩檢、變相辦理入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生，這造成許多小學三、四年級的學生，就開始準備升學考試，面臨不小的學習壓力。

早在2021年時，林宜瑾等立委就提案主張修改《私立學校法》，不讓私立國中小以小聯招方式招生，而由學校主管機關以電腦抽籤方式定之，以避免學生從小就去補習，造成教育失序。不過這個修法因為私校大反彈，而無法完成。

今年私中招生季節來臨了，許多學校故態復萌祭出相同的招生手法，引發爭議。全國教師估會總聯合會近日呼籲教育部立即修訂《私立學校法》第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生、營隊招生，確保教育公共化，落實國中小正常教學。

潘文忠今天到立法院教育及文化委員會專案報告「依促進轉型正義條例應辦理之轉型正義任務及人權教育推動情形「專題報告，會前他接受媒體採訪，談及私中招生問題，表達了教育部的立場。

潘文忠表示，對於許多私中的招生現象，他非常不能認同，因此他支持修改《私立學校法》第57條，讓私中的招生回歸教育品質。不過私中提出的一些入學相關細節，只要在符合教育本質的前提下，教育部在修法時會納入考量。