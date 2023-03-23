台灣中南美洲友邦宏都拉斯坦言，之所以考慮與中國建交是出自「經濟需求」，就有傳言指出，宏國總統卡蕬楚要與中國建立正式關係前，曾向台灣索取25億美元的天價金援，對此，民進黨立委何志偉批評，用慢性發言的方式，虐待和凌遲我們，真的不恥。國民黨立院黨團總召曾銘宗也表示，蔡政府過去不承認有金援外交，現在承認了，國民黨團不贊成純粹的金援外交。

何志偉指出，宏國說要跟我們斷交，剛好時間點就在主席賴清德宣布參選那一刻，用斷交這個東西作為棋子，不斷的在凌遲我們，現在看到蔡總統即將出訪，這樣的外交手法和手段，真的有點不恥。

何志偉表示，從宏都拉斯從社群媒體要斷交的動態到現在放消息，用認知作戰凌遲我國外交，都是有步驟，當我們有動作，他們就會故意放消息，甚至抵制我們、捏我們，宏都拉斯是個棋子，是來箝制台灣，台灣目前能夠做的當然盡力去挽回。

曾銘宗說，每個國家外交都是整體力量運作的結果，中華民國是主權國家，希望中國大陸不要打壓中華民國對外的邦交，外交部也要硬起來維護中華民國的外交關係。

曾銘宗呼籲，外交危機外交部要爭取相關友邦，不要做斷交，金援外交也不認同跟中國大陸競逐，這不符合人民期待，要把人民納稅錢看緊。

民進黨立委趙天麟也痛批，宏國主導的外交爛戲、歹戲拖棚，跟以前斷交不同，通常出現在北京要簽約，現在拖了快1個月，被應證為漫天喊價，相當難看。