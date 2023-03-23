基隆一名74歲老翁，平時身體狀況不錯，除了胃食道逆流，沒有其他慢性病史。但2個多月前，老翁開始容易疲倦、沒胃口、持續乾咳；因為老翁在短時間內消瘦許多，先至診所經胸部X光檢查，未發現明顯肺炎，以抗生素治療後情形也未痊癒。之後老翁病情加劇，甚至昏睡不醒，家屬急送至衛生福利部基隆醫院就醫，透過胸部電腦斷層檢查，才發現肺結核感染。

衛生福利部基隆醫院腎臟科馬皓瑋醫師表示，本案老翁平時身體狀況不錯，但2個月前開始疲倦、乾咳，至診所就醫以抗生素治療也未改善。接著家人發現老翁走路不太穩，好幾次差點跌倒，老翁躺在床上睡覺的時間也越來越長。直到近日家人發現老翁叫不醒，持續昏睡，才趕緊帶他到衛生福利部基隆醫院的急診就醫。

經急診醫師評估生命徵象、症狀、理學檢查及神經學檢查，並安排腦部電腦斷層(CT)顯示無急性腦出血，也無明顯腦血管梗塞或腦部腫瘤；在血液生化檢查發現血鈉低至110 mEq／L（正常值為135至145 mEq／L），急診醫師判斷為低血鈉造成之急性意識改變，立即給予生理食鹽水治療並會診腎臟科馬皓瑋醫師。

馬皓瑋醫師表示，「抗利尿激素分泌不當症候群」有可能是特定藥物或疾病引起，需仰賴醫師臨床經驗找出病因才能根治。（衛福部基隆醫院提供／徐佑昇基隆傳真）

馬皓瑋醫師評估老翁體液狀態並無水腫也無脫水情形，血液滲透壓偏低顯示為真性低血鈉。經注射生理食鹽水後，血鈉仍為110 mEq／L，且已排除使用藥物等因素，經判斷可能為「抗利尿激素分泌不當症候群(SIADH)」，立即給予高張食鹽水滴注，並補充其他電解質。經過24小時的治療，血鈉上升至117 mEq／L，老翁意識恢復清醒，也可以與家人清楚對話。

待老翁情況穩定後，因有發生不明原因的低血鈉，且有體重減輕、乾咳等症狀，馬醫師便再安排胸部電腦斷層(CT)檢查，發現病人左上肺有疑似結核感染的病灶。經痰液檢查確定為肺結核感染，馬醫師立即將病人轉入負壓隔離病房，並會診胸腔內科醫師開立抗結核藥物治療。

同時馬醫師讓老翁接受限制飲水、利尿劑及補充鹽分等傳統治療，輔以抗利尿激素V2受體拮抗劑(Tolvaptan)藥物治療後，老翁終於順利解除隔離返家，後續回腎臟科門診抽血追蹤，發現血鈉已恢復正常值。

馬皓瑋醫師表示，抗利尿激素分泌不當症候群(SIADH)為中老年人不明原因低血鈉的常見原因，通常是由特定疾病或藥物引起，如肺結核、細菌性肺炎、肺部腫瘤、腦出血、腦外傷或腦膜炎等，需依賴醫師的臨床經驗，評估病人體液狀態、血液及尿液的生化檢驗，找出及治療潛在的病因，才能徹底根治病灶。