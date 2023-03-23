衛福部日前公告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，被質疑替「波波牙醫」解套。國民黨立委王鴻薇提案修正《醫師法》，將外國牙醫實習（適應訓練）接受申請訓練人數，應不得超過國內牙醫系學生總招生容額十分之一，希望未來將辦法制度化，也保障本來就已經飽和的本土牙醫就業市場。

王鴻薇說，本次修法，就是考量衛生署98年跨部會會議決議，國外醫學系畢業生實習容額總容量為國內醫學生招生容額十分之一。現況下牙醫師醫病比已呈現飽和狀態，牙醫市場需求不足，應優先保障本土牙醫就業，但是衛福部所提出新公布的草案，針對國外學歷實習名額，通篇未提及總量管制及人數上限限制，確實給予行政機關權力過大。

國民黨立委李德維表示，國內牙醫科系採總量管制，過去7年牙醫生人數都被控管在371人(不包含國防醫學院牙醫系)，從106年度至今均為371名，加上國防醫學院牙醫學系20名(採用學測成績，軍校獨立招生 20名)，國內八大牙醫學系每年招生容額為391名，顯見國內對於牙醫體系，從學生時期就有所把關，維持供需平衡，如果不把關，未來恐影響國內醫療品質。

國民黨立委游毓蘭也說，國內牙醫學生也都要經過嚴格實習、以及國家考試才能進入職場，但如今卻因為衛福部公告的條款，大開後門，讓這麼多外國牙醫學生，大量進到台灣牙醫市場，嚴重影響本土牙醫權益，這次修法就是要「反特權、反黑箱 要公平、護健康」，讓整個牙醫體系可以更加回歸制度化。

本土小牙醫聯盟召集人黃映綺，表示引進大量未成熟的國外學歷畢業生，會和國內學生搶分臨床訓練資源，犧牲本土學生的受教權益，不僅不公平，也會造成全體訓練不足，影響全民將來的醫療品質。聯盟反對以任何理由加開國外學歷牙醫實習名額，更不能接受以少數弱勢民眾為犧牲品，為「波波牙醫」解套。