大甲警分局22日晚上8時到10時在后里區甲后路二段與后科路三段路口，採封閉式路檢，結合環保局及監理站實施噪音檢測，規畫執行防制危險駕車勤務，共檢驗9輛疑似噪音及改裝車輛，其中有2輛不合格；依噪音管制法處車輛所有人或使用人1800元到3600元罰鍰，同時取締酒後駕車公共危險2件2人，依相關規定辦理。

海線地區每逢假日飆風狂竄！警方指出，為讓轄內民眾能有一個寧靜與安全的生活品質，大甲警分局昨晚時段，在后里區甲后路二段與后科路三段路口，採封閉式路檢方式，結合環保局及監理站實施噪音檢測，規畫執行防制危險駕車勤務，對每輛行經車輛實施攔查，針對疑似改裝車輛，錄影蒐證，實施噪音檢測。

大甲警分局22日晚上8-10時，在后里區甲后路二段與后科路三段路口，採封閉式路檢，結合環保局及監理站實施噪音檢測，規畫執行防制危險駕車勤務。(警方提供)

警方共計檢驗9輛疑似噪音及改裝車輛，其中2輛不合格，單一車輛噪音最高達108分貝，將依噪音管制法處以車輛所有人或使用人1800元以上、3600元以下罰鍰，並通知限期改善，同時取締酒後駕車公共危險2件2人，警方依相關規定辦理。

大甲警分局22日晚上8-10時，在后里區甲后路二段與后科路三段路口，採封閉式路檢，結合環保局及監理站實施噪音檢測，規畫執行防制危險駕車勤務。(警方提供)

大甲警分局長謝建國說，目前民眾非常重視轄區居住品質的感受，分局在取締、通報噪音車輛同時，亦特別針對深夜時段集結駕駛改裝車輛競速飆車加強取締，並指示所屬加強各項防飆勤務作為；依據分局訂定的「小區域聯防」防制危險駕車計畫，遇有飆車報案期情況，立即啟動交通快打機制，實施攔查取締。

大甲警分局22日晚上8-10時，在后里區甲后路二段與后科路三段路口，採封閉式路檢，結合環保局及監理站實施噪音檢測，規畫執行防制危險駕車勤務。(警方提供)

謝建國強調，民眾千萬別心存僥倖酒後駕車，警方將持續加強執行酒後駕車取締勤務，也絕不容許不法分子在轄區內飆車競速，希望能還給市民一個安全寧靜的居家環境。