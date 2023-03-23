春雨鋒面逐漸逼近，氣象專家賈新興表示，周日、下周一（26、27日）連2天水氣明顯，全台有雨，甚至有雷雨機會，之後下周四、下周五（30、31日）水氣移入，再帶來一波降雨，根據最新歐洲模式模擬各地累積雨量，不少地方都紅通通。

周日、下周一連兩天全台有雨，之後下周四、五水氣又移入，還有一波降雨。(翻攝自賈新興YouTube)

賈新興今天在YouTube表示，明天（24日）新竹以北、宜花有零星雨，周六桃竹苗沿海及宜花局部雨。

賈新興表示，周日、下周一（26、27日）水氣移入，降雨最明顯，全台有雨，局部地區有雷雨機率，下周二、三（28、29日）雨稍停，僅東部及山區有雨，下周四、五（30、31日）水氣又移入，高雄以北、東部有雨，下周六（4月1日）台中以北、東部局部雨。

氣象局指出，今天（23日）鋒面接近，環境稍微不穩定，東北部及東部地區會有局部短暫陣雨，午後大台北地區及北部山區也有零星短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴；台灣仍在鋒前偏暖的環境內，各地高溫28到33度，台南及高雄近山區或河谷仍有局部36度以上高溫，至於各地低溫約19到23度。