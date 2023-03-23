倫敦股市是在去年11月時丟失掉歐洲股市的寶座，首次失去了歐洲最大股票交易所的桂冠。而且在隨後幾個月進一步流失地位，富時100指數的規模持續萎縮。

數據顯示，巴黎股市從去年11月至本周，市值增加了10%，至3.1兆美元；而倫敦股市僅成長2%，為2.9兆美元。此也看得出英相蘇納克(Rishi Sunak)此前一直拉攏軟銀集團，希望安謀(Arm)到倫敦上市。

巴黎CAC 40指數今年以來表現強勁，上漲8%，表現優於富時100指數的增加0.1%。

十年來發生巨大變化，在2014年，英國股市市值最多曾經比巴黎股市高出2兆美元，當時英鎊也比現在強勁許多。

近年來，由於經濟持續低迷，脫歐影響，以及政治不確定性，讓國際投資人紛紛離開倫敦，遷往別的地方。愛爾蘭的建築材料巨頭公司CRH也宣布離開倫敦，前往紐約上市。

在英國脫歐之後，歐洲央行(ECB)也策劃一系列行動，告訴銀行，如果他們還想要在歐洲大陸進行主要交易活動，就必須把員工安置在歐盟。高盛最新在周三表示，一位資深銀行家將從倫敦遷往巴黎，在那領導華爾街巨頭在歐洲的交易業務。高盛去年在巴黎搬到新總部辦公室，近幾年來員工人數增加一倍。