英國20日宣布將提供具放射性的貧鈾彈（depleted uranium ammunition）給烏克蘭，引發國際軒然大波。普丁警告將會做出「對等回應」，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則是直言，眼前核衝突威脅已上升到數十年來的最高點，除非美國改變敵對政策，否則俄羅斯不會放棄使用核武。

根據外媒引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）、俄媒國際文傳電訊社（Interfax），俄羅斯副外長雷雅布可夫昨（22）日出席一場核武論壇時表示，俄羅斯雖致力於維持世界免受核武威脅，但當前美俄兩國處於「公開衝突」狀態，除非華府改變敵對政策，否則俄羅斯不可能重返限制核武條約。

雷雅布可夫表示，莫斯科和華府之間「缺乏可以討論限武條約的共同基礎，」美方「必須接受這個事實。」他直言，在這個情況下，發生的核衝突的可能性「比過去數十年來還要高。」

面對英國打算大幅提高烏軍戰備，普丁盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）警告，俄羅斯擁有含「真鈾」的砲彈（指核武），一旦俄軍遭到貧鈾彈攻擊，後果將會非常可怕，「全世界都會得到教訓。」

貧鈾是濃縮天然鈾作為核燃料的副產品，具有高密度的特性。貧鈾彈擊中敵方坦克時，會產生巨大的撞擊力使鈾燃燒，溫度可達6000度以上，殺傷力強大，爆炸產生的粉塵也會對人體構成健康風險。目前已知只有美國在戰爭中實際使用過貧鈾彈。