英國20日宣布將提供具放射性的貧鈾彈（depleted uranium ammunition）給烏克蘭，引發國際軒然大波。普丁警告將會做出「對等回應」，俄羅斯副外長雷雅布可夫（Sergei Ryabkov）則是直言，眼前核衝突威脅已上升到數十年來的最高點，除非美國改變敵對政策，否則俄羅斯不會放棄使用核武。

根據外媒引述俄羅斯新聞社（RIA Novosti）、俄媒國際文傳電訊社（Interfax），俄羅斯副外長雷雅布可夫昨（22）日出席一場核武論壇時表示，俄羅斯雖致力於維持世界免受核武威脅，但當前美俄兩國處於「公開衝突」狀態，除非華府改變敵對政策，否則俄羅斯不可能重返限制核武條約。

雷雅布可夫表示，莫斯科和華府之間「缺乏可以討論限武條約的共同基礎，」美方「必須接受這個事實。」他直言，在這個情況下，發生的核衝突的可能性「比過去數十年來還要高。」

面對英國打算大幅提高烏軍戰備，普丁盟友、白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）警告，俄羅斯擁有含「真鈾」的砲彈（指核武），一旦俄軍遭到貧鈾彈攻擊，後果將會非常可怕，「全世界都會得到教訓。」

貧鈾是濃縮天然鈾作為核燃料的副產品，具有高密度的特性。貧鈾彈擊中敵方坦克時，會產生巨大的撞擊力使鈾燃燒，溫度可達6000度以上，殺傷力強大，爆炸產生的粉塵也會對人體構成健康風險。目前已知只有美國在戰爭中實際使用過貧鈾彈。

文章來源：Russia says risk of nuclear conflict at highest level in decades
文章來源：UK says no nuclear escalation in Ukraine after row over depleted uranium munitions
文章來源：Russia and US have no common ground on nuclear arms reduction treaty, Russian deputy foreign minister says

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