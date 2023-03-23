彰化縣彰化市中央陸橋又發生死亡車禍，昨天一輛大貨車下橋時，不慎擦撞同向的機車女騎士，女騎士倒地後遭大貨車輾斃，還遭前後輪胎一共輾了2次，頭顱當場破裂，不過當時大貨車駕駛並未停下，而是直接逃逸，警方通知肇事駕駛到案，其供稱沒有感覺輾到人，訊後依過失致死與公共危險移送法辦。

警方表示，大貨車駕駛到案後經實施酒測酒測值為0，是否因未保持行車間距而釀禍，還需要進一步調查釐清。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

這起事件發生在22日下午3點多彰化市中央路上，造勢的大貨車駕駛行經中央路橋下坡路段時，擦撞同向機車女騎士，消防人員抵達時火速將騎士送醫，不過仍宣告不治，至於肇事的大貨車司機輾到女騎士後，向前開了150公尺後才停下，不過最終仍開車離去。

女騎士遭前後輪胎一共輾了2次，頭顱當場破裂，不過當時大貨車駕駛並未停下，而是直接逃逸。(民眾提供／吳建輝彰化傳真)

不過警方通知其到案後，駕駛才知道出事了，並表示當時確實有聽到異響，但車身並沒有太大晃動，當時向前開了150公尺左右有下車查看，但沒有發現任何問題，才又繼續往前。

警方表示，大貨車駕駛到案後經實施酒測，酒測值為0，是否因未保持行車間距而釀禍，還需要進一步調查釐清，女騎士送醫後因頭顱破裂傷重宣告不治，訊後將大貨車司機依過失致死及公共危險移送法辦。