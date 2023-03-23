警方22日起獲的T65K2為OB設計工作室在2019年生產的操作槍，生產時槍管塞死，槍機也是實心。（翻攝照片）

桃園市龜山分局近日掃蕩黑幫軍火庫時，驚見一把疑為T65K2的槍枝以及大批子彈，該槍枝上頭列有序號422064，軍方緊急清點後確認槍都還在。專門設計軍武產品的Originai Bire原創鳥設計工作室也發文表示，這把槍確實是他們的產品。

警方昨查獲大批槍彈後，國防部隨即編組專案小組調查並全面清點。據了解，422064是在嘉義的新訓旅，該旅全面清查後確認所有T65K2都還在。

Originai Bire原創鳥設計工作室昨晚也發文表示「該65K2的確是本工作室的產品，非軍方流出」，今天也在留言中表明「這支確定是本工作室產品」，並透露是操作版，2019年賣出，而該序號有2支槍。工作室提到該把槍序號「422064」印象深刻，因為有客人指定1個序號，自己卻刻錯，後來另名客人不指定序號，就把「422064」賣給該客人，對於客人背景，他說，自己也不會過問。

操作槍2020年6月起變成管制品，已經不得買賣，持有者需向警方申請許可證才能持有。因此工作室已經沒有生產操作槍，目前都是製作手工BB槍為主。

工作室表示，槍生產時以操作槍的方式製作，因為純手工，製作費時，製作一批需要耗時數個月，1把售價2萬8000元。當初操作槍是為推廣全民國防用，讓一般民眾可以練習戰術動作、換彈夾、裝子彈。但是與真槍不同的是，該槍槍管封死、槍機也是實心，沒有撞針，彈夾也於制式T65K2不同。

國防部昨已編組專案小組進行調查，並通令各軍種依帳籍實施全面械彈清點，配合檢警釐清案情。所幸槍枝確認為工作室製造，並無流出疑慮，不過有熟知軍械的人士認為彈藥是流出機率不小，這部份則仍待釐清。

1名資深刑警說，因為要製作整把槍枝手工繁複，有不肖地下兵工廠就會採購操作槍，再自行製作槍機、打通槍管，就會成為可以發射子彈的改造槍枝，為此才會全面列管操作槍，但納管後應仍有漏網之魚，並未向警方申請許可。