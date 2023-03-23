據美國之音報導，大陸官方21日公布數據顯示，中國首都北京的人口20年來首次下降，符合中國人口減少的總趨勢，引發對中國經濟展望的擔憂。統計顯示，北京居民數量到2022年底為2184萬，減少了4萬3千人。

最值得注意的是，北京市人民政府公佈的報告說，北京死亡人數超過了出生人數。北京每1000人的死亡率升到5.72人，出生率下降到5.67人。網站公布消息說，「自然增長是負0.05 （每1000人）。」這是2003年以來人口的首次減少。

北京和其它中國城市是根據永久居民的人數統計出生率的，不包括移民人口。

報導引述維吉尼亞州歐道明大學（Old Dominion University）國際商業教授李少民（Li Shaomin）分析，人口減少和老齡化「將對中國構成巨大挑戰。」他並表示，生育率和死亡率是漸進和可預見的，政府應該有足夠的時間做出政策改變，減少人口減少和老齡化的衝擊。

李少民說，「所以真正的挑戰是，中共如何優先並調配資源處理這個問題。」

北京人口下降符合國家趨勢。大陸國家統計局1月宣布中國進入「人口負增長時期」，之前數據顯示人口60年來首次下降。人口到2022年底為14億1200萬，減少了85萬。

人口學家說，這表示長期人口下降的開始。他們還表示人口下降比聯合國的預計提前了將近10年。聯合國2019年預計中國人口將在2031年到2032年達到峰值。

中國人口下降基本是因為其長達35年的「獨生子女」政策。中國一般生育率1990年代以來降到人口替代率的2.1以下.這個數字2020年是1.30，2021年降到1.15.

中國人口學家10多年來都提倡廢除獨生子女政策，政府2015年停止了這個政策。政府最終在2015年允許夫婦擁有2個孩子，並在2021年允許有3個。

研究發現，日增的養育子女費用和缺乏福利提供是中國低生育率的主要原因。大陸政府近年來急迫地提高出生率，提供獎勵，包括減稅、兒童照料補貼、延長育嬰假以及不鼓勵墮胎，但沒有多大成效。一些專家說，官員們能做的最好的事情是減緩人口的下降。

中國都市大部分年輕人都表示不願意有孩子。去年對2萬多年齡在18歲到25歲的都市女性的網上調查顯示，三分之二有「低生育願望」。

上海政法大學前副教授陳道銀（Chen Daoyin）說，中國人口的負增長「不一定是壞事」。他說，勞工供應依然超過需求，中國工業產能不會立即受到影響。他說，「這不會有力量挑戰世界秩序。」