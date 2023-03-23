張清芳時隔8年將於6月再度攻蛋。（上引娛樂提供）

「富邦金控 台灣大哥大 張清芳 Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」將於6月10、11日連2天在台北小巨蛋開唱，門票本週末26日開賣，眾多藝人好友們近日錄製獻給有「東方不敗」張清芳的祝福影像，各自分享屬於他們心中的一首經典，包括小S、任賢齊、李宗盛、哈林、陽岱鋼、黃子佼、葉璦菱、Ella、Selina等各路好友，令張清芳感動又感謝。

時隔8年開唱，張清芳於台北小巨蛋舉辦演唱會的消息甫釋出，即令眾多忠實歌迷趨之若鶩，更有歌迷擔心張清芳從此「封麥」，在網路上號召所有新舊粉絲們務必共襄盛舉、把握機會；甚至有歌迷敲碗加場的聲音。對此張清芳表示看到歌迷們如此熱情，讓她心中特別感動，目前演唱會節目內容也正在著手規劃中，期待看見每一位好久不見的面孔。

隨著演唱會門票開賣日倒數，演藝圈的眾多好友們紛紛錄製影像，以遠端的方式獻上祝福，眾星不約而同提到張清芳在他們少男、少女時代都佔有一席之地，卜學亮分享初聽〈激情過後〉還是個情竇初開的大學生；Selina 則提到〈出嫁〉讓還是少女的她印象深刻；陽岱鋼更自曝「從小聽芳姐長大！」也謝謝張清芳繼續唱下去，帶給大家許多美好回憶。

黃子佼在影像中透露一段與張清芳的故事，表示進入演藝圈前是歌迷，進入圈內有幸與她成為朋友，甚至曾在自己的音樂會上唱〈燃燒一瞬間〉，而本人就坐在台下聽，讓他直呼緣分不可思議；舒淇則驚喜現身表示印象最深刻的是〈加州陽光〉，讓當年還是小女孩沒有去過加州的她對加州有著美好嚮往；曾寶儀也分享自己深受〈激情過後〉這張作品的影響，人生路上感謝張清芳的陪伴；林熙蕾則透露當年對婚姻有憧憬的她最喜歡〈出嫁〉這首歌。「富邦金控 台灣大哥大 張清芳 Stella 《TimeLESS》演唱會 2023」門票26日在拓元售票系統啟售。