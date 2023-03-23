新北市三重73歲邱姓老翁今(23)日清晨5時半騎車，從台北市中興北街的匝道上中山橋，往三重方向行駛時不慎自摔，當場失去生命徵象，警消獲報後立刻將邱翁送醫急救，所幸到院後成功恢復心跳，目前仍在加護病房治療，詳細肇事原因仍有待釐清。