老翁騎機車自摔一度無生命徵象 鬼門關前搶命成功 10:372023/03/23 中時 黃敬文 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北市三重73歲邱姓老翁今(23)日清晨5時半騎車，從台北市中興北街的匝道上中山橋，往三重方向行駛時不慎自摔，當場失去生命徵象。(黃敬文翻攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市三重73歲邱姓老翁今(23)日清晨5時半騎車，從台北市中興北街的匝道上中山橋，往三重方向行駛時不慎自摔，當場失去生命徵象，警消獲報後立刻將邱翁送醫急救，所幸到院後成功恢復心跳，目前仍在加護病房治療，詳細肇事原因仍有待釐清。 路口未禮讓釀車禍 機車騎士自摔滑進卡賓士車底 孽子翹課百節父親管教遭毆 他還手將兒子打成豬頭反要入獄 北宜財茂彎重機騎士自摔 身體卡護欄出不來 #新北市 #三重 #機車 #自摔 #OHCA 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台中北屯死亡車禍 17歲少年來不及過生日 22:262023/03/15 社會 72歲《功夫》火雲邪神空翻自摔 傳住院梁小龍還原真相 20:202023/03/21 娛樂 失智婦165公里尋愛車 「這張」讓員警恍然大悟暖心結局曝 09:432023/03/23 社會 26歲賓士男林森北喝到茫 酒駕載女友上班「逆向超車」撞死騎士 15:472023/03/08 社會 行人穿越馬路遭小黃撞飛 倒臥薑母鴨店前搶救中 10:172023/02/25 社會 限高防撞桿「2天被3車撞」掉落橫躺馬路 機車騎士撞上慘摔送醫 13:352023/03/14 社會 淡水兄弟檔開回收車疑自撞路旁石敢當 哥死、弟重傷 11:432023/03/09 社會 莎朗史東驚曝當年做了「這件事」 種下陰影還「失去兒子」 18:122023/03/11 國際 騎士自撞「起身撿東西」遭BMW撞飛不治 男大生酒駕害命 19:562023/03/06 社會 外送員疑身體不適「一路蛇行」 突暴斃自摔送醫不治 14:022023/03/05 社會 爛醉男自摔撞破頭送醫突失控 揮拳把救護員打到腦震盪 20:482023/02/23 社會 歷經5次流標 北環線蘆洲三重段開工 04:102023/03/19 地方新聞 楊麗音憶求子路淚崩 5年間來回懷孕流產：對失去生命感到遺憾 13:162023/03/16 娛樂 關繼威感謝《媽的多重宇宙》 曾經失去醫療保險：「沒人找我拍戲」 16:162023/03/04 娛樂 連假憾事！少年南下嘉義會女網友 無照騎機車自撞廟柱亡 12:002023/02/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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