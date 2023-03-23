俄羅斯蘇（Su）-27戰機14日在黑海上空和美國MQ-9「死神」（Reaper）無人機近距離碰撞，導致美方無人機墜海。儘管相關行動導致美俄緊張升高，但俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）卻頒贈Su-27飛行員「勇氣勳章」（Order of Courage），以資鼓勵。
據《鏡報》（The Mirror）和《歐亞時報》（The EurAsian Times）22日報導，俄羅斯國防部上周說，美國MQ-9無人機會墜落黑海，是因為自身機動程度過猛所致，而俄方戰機既沒有和它接觸，也沒有動用武器。
此外，俄羅斯國防部說，航太部隊（VKS）錄到的影片顯示，MQ-9在克里米亞半島區朝著俄羅斯邊境飛行。聲明中說，Su-27 戰機飛行員獲頒勇氣勳章，他們阻止了美國MQ-9無人機侵犯為執行特殊軍事行動而劃設的領空。
而Su-27飛行員瓦維洛夫（Vasily Vavilov）在錄影中說，當天早上他和同僚共同執行防空任務，由於他們接獲緊急起飛攔截令，於是升空攔截朝俄羅斯邊境飛行的「死神」無人機。
而瓦維洛夫說：「我們起飛後，就朝無人機飛近，加以辨識後，便機動迫使它放棄任務。」同樣受獎的波波夫（ Sergei Popov）接著強調，他們沒有動用武器，也沒有近身和MQ-9接觸。
文章來源：Russian Pilots ‘Spill The Beans’ On How They Intercepted US MQ-9 Reaper Drone Over The Black Sea
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