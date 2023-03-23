蔡英文總統將提名4位新任大法官，傳出蔡英文將提名駐日代表謝長廷，也引發議論；對此，國民黨立院黨團總召曾銘宗表示，正常情況不會發生，但民進黨派系分贓的情況下會發生。民進黨立委趙天麟則表示，不久前才去日本訪問，有見到謝長廷，但沒有提到這件事情，這也是總統職權，不特別評論。

曾銘宗批評，各位想想看，謝長廷多久沒有摸法律，過去雖然他當律師，但很久沒有碰法律，曾銘宗誠懇呼籲，蔡總統不要再派系分贓，在國民黨執政不會發生，在蔡政府情況可能會發生。