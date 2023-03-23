近日久旱不雨，中、南部出現水情緊張的情況，經濟部長王美花22日主持旱災中央災害應變中心的第2次工作會報，會議中做出決議，苗栗及台中地區與北彰化水情燈號轉為綠燈，同時採取「類黃燈」措施，將在夜間特定時段減壓供水。PTT鄉民看到後，忍不住怒批「不敢直接面對，在那邊類」。

據氣象局統計，南部地區去年6月迄今，降雨量出現比百年大旱同期降雨量更少的情況。另經濟部水利署長賴建信表示，雖然氣象預報有一些春雨的訊號，但不確定性偏高，因此新竹、苗栗、台中、以及台中供水的北彰化將轉為提醒的綠燈，同時上述地區還會採「類黃燈」措施，晚上11點到早上5點進行減壓供水。

另據網路媒體《焦點事件》報導，水利署副署長王藝峰對「類黃燈」作出解釋，此舉是提醒民眾能節約用水，雖然水情還未到黃燈的狀況，不過考慮到天氣變動的因素，因此提早作出減壓供水的措施，也就是「超前黃燈」的意思。

而PTT鄉民看到這個「類黃燈」的說法，紛紛怒轟「類缺水」、「超前黃燈辣，在那叫什麼？」、「類黃燈都出來了，可憐」、「讓我們繼續用中部水庫發電」、「政府不意外，整天玩文字遊戲，不敢面對」、「類停電=降壓供電？」、「整天創新名詞，要大家如何理解？」、「類什麼？缺就缺，什麼類黃燈」。