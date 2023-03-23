KAT hit two clutch free throws to seal the Timberwolves W.



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沒想到缺席快4個月，也整整51場比賽沒打的灰狼中鋒唐斯，一回歸就馬上幫助球隊贏球！唐斯23日貢獻22分、4籃板、3助攻與2抄截，其中包含最後3.6秒的超前兩罰，幫助灰狼125比124驚險氣走老鷹，灰狼目前37勝37敗，暫時跟獨行俠、雷霆並列西區第7。

正如唐斯所預告，他今天傷癒歸隊隨即先發上場且無上場時間限制，半場就貢獻12分、4籃板、2助攻與2抄截的優異表現，帶領灰狼打完上半場，取得67比62領先，灰狼半場得分最高的是麥克丹尼爾斯15分，老鷹則是崔楊半場16分、4助攻。

雙方打到讀秒階段仍然難分難解，崔楊最後50秒兩罰俱中，幫助老鷹取得124比123超前，接下來雙方進攻都沒打進，比賽還剩7.2秒，灰狼擁有球權且喊暫停，唐斯最後3.6秒製造對方犯規兩罰俱中，灰狼反超1分，接著老鷹選擇讓杭特三分出手沒進，薩迪貝也沒補進，只能飲恨落敗。

灰狼除了唐斯一回來就有好表現，雷德替補攻下全隊最高26分，麥克丹尼爾斯也有25分、6籃板及4助攻，普林斯15分，戈貝爾12分、12籃板；崔楊雖替老鷹貢獻29分、8助攻，卻發生6失誤，柯林斯、薩迪貝與杭特各有16分，歐康庫14分。