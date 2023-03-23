不少家庭會一起到好市多消費，台南一名女網友表示，昨下午和父母一共3人在好巿多入口處被賣場人員攔截，對方表示一卡只能帶一位親友，她表明和父母都已在現場，希望對方可以通融，但賣場人員堅持要她遵守規定，她質疑以前可以一卡4人進場，為何更改規定卻未通知，批好市多「不通人情」，貼文曝光不少會員也有被攔截的經驗，更有人說好市多只要有辦會員業績壓力，就會從嚴限制進場人數。

原PO昨（22）日於臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》指出，昨下午帶父母一起去好市多，在賣場入口出示會員卡，卻被賣場人員攔截，表示一卡只能帶一位親友，她向對方說，以前曾一卡4人進場，何時改規定卻沒通知？加上她已在現場，希望能通融入場，但賣場人員相當堅持。

原PO表示，自己是辦家庭卡，另一張卡片給哥哥使用，但哥哥不在家，她和母親又不會開車，只好請父親帶他們到賣場，質疑「以前新冠肺炎嚴峻時期，也可以一卡4人入場啊！好市多怎變得不通人情了？」

事實上根據好市多官方網站公告，會員卡僅限本人使用，每位會員可帶2位來賓進場，購物結帳時必須由持卡之會員付帳。

貼文吸引網友討論，「以前不是一卡4位一起進入，已經改了？」、「何時變了？不是一卡含本人可帶4人進場嗎？」、「我也有被攔過」、「我去過台南店，覺得沒彈性」、「內湖沒在看卡的，直接進入」、「我去中壢店，跟我老公和讀高中的孩子，3人進去從來都沒問題啊」、「以前好像有這個規定，只是門口人員執行上多半睜一隻眼閉一隻眼」。當中也有網友說，「我也有被攔過，發現好像是他們只要有辦會員業績壓力時，就會變得很嚴格」。