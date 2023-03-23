民眾黨主席柯文哲積極備戰2024年總統大選，外界也高度關注柯是否會左右藍綠戰局。國民黨智庫執行長柯志恩透露，不少年輕人將情感投入在民眾黨，她認為面對柯用談話、舉止往藍營靠攏的情形下，國民黨候選人得提高警覺，並直言柯文哲會是國民黨最大的隱憂。

柯志恩昨(22)日在政論節目《少康戰情室》中直言，柯文哲為了讓民眾黨存活下去，一定會出來參選2024，並坦言柯文哲對國民黨來說是非常大壓力。柯志恩進一步指出，年輕人占據最大人口，且總統大選表態率比地方選舉高很多，在民進黨執政下，過去追求民進黨的人已經有很多怨言，但國民黨不是這群人的考量範圍，因此若要投票，最終的票會放到民眾黨身上。

柯志恩強調，柯文哲知道跟民進黨間不會有任何票源上的瓜分，因此基本上是在挖藍營的票。柯志恩說以她對年輕人的了解，這些人對於現實環境不滿，將整個情感投入在民眾黨身上，面對柯文哲用談話、舉止往藍營靠攏的情形，柯志恩認為，國民黨所有候選人都應該提高警覺，並坦言柯文哲將是國民黨最大的隱憂。