啟明學校老師觀察學生是否自己獨力完成這項挑戰任務，或協助提醒學生購票、進站及轉乘等細節與步驟。（啟明學校提供）

台中市立啟明學校今天舉辦讓視障部與綜合職能科學生體驗搭乘捷運活動，結合學校五十五週年校慶系列活動，讓學生走出校園融入社區體驗大眾運輸的便利，同時也落實聯合國《身心障礙者權利公約》(CRPD)的精神。校長廖連喜說，藉捷運初體驗活動，讓學生感受現代化大眾運輸快速和便利，也是CRPD精神體現，讓所有人都享有平等權利和機會。

啟明學校指出，校方舉辦視障部與綜合職能科學生體驗搭乘捷運的活動，共有15位啟明學生參與，學生多數居住在后里或是豐原，甚至有外縣市的視障生，但自台中捷運2021年4月通車迄今，多數學生未曾搭過捷運；藉由報名參加這次活動，挑戰要從捷運市政府站搭乘捷運到松竹站後，再轉乘台鐵回到后里。

今天活動之前，綜合職能科老師結合課程設計，教導學生如何搭乘捷運並轉乘台鐵，以及提醒需要帶有個人照片的愛心悠遊乘車卡、捷運車廂內禁止飲食的規定及如何問路等事宜。並由學校老師陪伴或引導，觀察學生是否自己獨力完成這項挑戰任務，或者協助提醒學生購票、進站及轉乘等細節與步驟。捷運局也提供無障礙乘車協助，包括專人引導及轉乘協助等。

學生們身穿制服、視障生手持白手杖，在教師陪同下進入捷運車站，聽到捷運的聲音與摸到並感受座位設計和台鐵不同，對於學生來說是新奇的體驗。實際走出熟悉的校園可能有些緊張，但是便利的大眾運輸及良好的無障礙設計提供了啟明的學生真實、舒適的體驗。

第一次搭乘捷運綜合職能科學生小慧很開心的說：「YA！終於坐到捷運了，我都沒坐過，好舒服的車廂，又新又亮的，爸爸媽媽要上班沒空帶我來坐，今天我終於搭到捷運啦!回家要跟爸爸媽媽說」。

視障部的學生阿凱開心的說：「之前都從苗栗搭電聯車到后里讀書和住校，一聽到學校舉辦搭捷運的活動，趕緊報名參加，除可體驗台中捷運外，也可以考驗自己以大眾運輸轉乘的能力」。

廖連喜表示，有些視障人士對於獨自出門會有很多擔憂，進而改以申請復康巴士接送會比較單純與方便，其實若視障人士能加強定向行動的訓練，或是搭配一些現代化的智能眼鏡系統以輔助視障人士辨別障礙物或危險等，將會大大提升個人獨立自主的行動能力。

廖連喜強調，這次讓啟明學校學生走出校園，也期望讓社會大眾對視障者有更多的認識，未來如果遇到需要協助的視障者，能用正確且友善的方式協助需要幫助的人，讓《身心障礙者權利公約》的精神不只是口號，而能更加深刻的在我們的生活中實踐。