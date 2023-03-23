台北一名男子去年7月非法購買有「魔鬼的呼吸」之稱的迷姦藥「東莨菪鹼」，並約女網友到夜店狂歡，將該藥偷偷摻入飲品中，不過第一次因女方在旅館極力反抗而失敗，第二次另名女子也趁有意識時喝止男子，法官發現男子甚至拿手機企圖拍下性侵畫面，依2個加重強制性交罪，判4年6月徒刑。

判決書指出，男子去年7、8月在網路購買東莨菪鹼(Scopolamine)成分藥劑，在9月時約女網友到夜店，事先在對方的星巴克飲料中摻入藥劑，趁女子昏昏沉沉時，就將女網友帶到旅館，不過女子在仍有意識時，不斷在房間門口掙扎反抗，男子最後未得逞；事隔3天他又約另名女子見面，在夜店趁對方離席時將藥劑摻到飲料中，試圖以同樣方式性侵對方。

男子後來把女子帶到旅館，拿手機拍下畫面，正當他脫掉內褲俯在女子身上，要解開女子褲頭時，對方扭動身體試圖掙脫並出言喝斥抗拒，最後趁隙逃離房間，女子後來到醫院檢驗，果然在尿液中檢出東莨菪鹼，憤而提告。

法院審理時，男子坦承犯行但否認擺設手機錄影，稱只是把手機放好，還說沒拍到性交過程；法官審酌當晚錄下的畫面，發現男子當時把手機橫放在床邊不斷調整鏡頭角度，還有錄到接著脫去外褲和內褲，再解開女子褲頭企圖硬上等畫面，認定企圖性侵意圖明確，共計2女受害，審酌男子和其中1女以45萬元和解，依2個加重強制性交未遂罪，判4年6月徒刑。可上訴。