國民黨主席朱立倫昨（22）日在中常會上宣布，經過共同決定後，2024總統大選將採取「徵召」，國民黨智庫國家政策研究基金會今日舉辦記者會關切民生議題，朱受訪時鬆口說，身為黨主席，能為主要候選人解套或排除障礙、減少爭議，是他要努力的目標。

朱立倫表示，2024是非常關鍵的一年，民眾只是單純地希望能夠過上好日子、兩岸能夠和平安定，國民黨一定會徵召最能勝選的候選人為民眾打拚，「誰能夠代表國民黨獲得民眾肯定，誰能夠勝選為民眾拚好日子，我們就徵召這位最強、最好的候選人」。

針對外界質疑，徵召是在幫不方便表態的新北市長侯友宜解套，朱立倫認為黨本就有責任為主要候選人排除障礙、爭取支持，「我作為黨主席，能夠幫主要候選人解套，或者幫主要候選人排除任何障礙、減少爭議，就是我要努力的目標，我們會持續這樣做」。

至於不分區立委名單的相關議題，朱立倫則強調，現階段最重要的是總統提名，已經定案採徵召，第二則是已經展開初選的區域立委，將分三階段在6月18日前完成所有提名，不分區是下半年後才會討論的事，「一定提名最優秀的、最能夠獲得社會肯定的」。