新北市教育局舉行2023童樂節活動，攜手6所小學自治校長啟動，今年以「搶救元宇宙～愛無極限」為主軸，推出實體和虛擬線上遊戲，讓學童透過遊戲學習「品德教育、反毒反霸凌、特殊教育、性平教育、人權教育及生命教育」等6大教育議題，學校也與不少民間公司合作設計，規畫結合資訊科技的特色攤位，讓全國學童都能透過新北市親師生平台（https://pts.ntpc.edu.tw/）暢玩。

新北市副市長劉和然說，新北市4年來建置超過100項全國第一、全國首創教育施政成果，市府今年教育經費編列超過676億，還有4所學校榮獲教育部推動「品德教育特色學校」，居全國之冠，展現新北市品德教育成果，期待童樂節能培養孩子的思維、分析和解決能力。

劉和然表示，今年童樂節有「品德英雄聯盟線上大會師」、「親子同樂－歡度市屬場館」、「全校同樂－反轉上下課」和「揪友同玩－歡樂觀光工廠」等4大系列活動，品德英雄聯盟線上大會師有實體與虛擬線上遊戲，讓學生藉由線上遊戲，學習品德、反毒、性平等議題。

教育局指出，童樂節即日起至24日下午3點登場，文德國小等9所學校與泛學優、台灣微軟、中華電信及新北市國小資訊輔導團等民間團體協力設計，規畫結合資訊科技的特色攤位，有「友善環境在新北～品德凱比Love You兔」、「反毒反霸凌～一童來開Pa」、「擁抱富貴狗～特別的愛給特別的你」、「拒絕數位性別暴力～五不四要須牢記」、「新北i人權～童樂嬉遊趣」及「拯救麥塊寶貝羊～愛己愛人愛萬物」等活動，讓學童透過團隊合作，培養好品素養。

教育局表示，市府會贈送給美味孩子自行票選喜愛的兒童節禮物外，市屬場館及各國小、幼兒園將辦理超過百場系列活動，轄內運動場館、圖書館、博物館、觀光工廠等也規畫各式學習和活動，詳情可上「新北童樂節」臉書粉絲專頁查詢。