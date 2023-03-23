2022年三大產業客戶營收比重分別為汽車零配件61％、3C/家電16％、運動器材/民用品20％，其中，汽車零配件、運動器材/民用品的業績皆明顯年增率正成長，2022年來自多色塑膠射出成型機的營收比重增加至58％。
目前客戶在農曆年後逐步恢復拉貨力道，尤其汽車零配件、運動產業、家用精品等產業客戶如預期出貨裝機，加上接獲TATA、美國GM、特斯拉、比亞迪等不同產業的大型多色塑膠射出成型機訂單，後續將逐步出貨，挹注營收。
富強鑫(6603)2022年合併營收46.05億元，年增7.35％，營業利益2.58億元，歸屬於母公司稅後淨利為1.59億元，年增54.88％，每股盈餘為1.05元。董事會通過擬配發每股0.6元股利，每股0.3元現金股利、每股0.3元股票股利，股利配發率57％。
2022年三大產業客戶營收比重分別為汽車零配件61％、3C/家電16％、運動器材/民用品20％，其中，汽車零配件、運動器材/民用品的業績皆明顯年增率正成長，2022年來自多色塑膠射出成型機的營收比重增加至58％。
目前客戶在農曆年後逐步恢復拉貨力道，尤其汽車零配件、運動產業、家用精品等產業客戶如預期出貨裝機，加上接獲TATA、美國GM、特斯拉、比亞迪等不同產業的大型多色塑膠射出成型機訂單，後續將逐步出貨，挹注營收。
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