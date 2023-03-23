住展雜誌企研室經理成采錡表示，市面上各類產品中，可自住、好出租、適置產的中小坪數捷運聯開宅，因成交價、租金行情較高，優勢明顯，推出往往受到市場高度關注，但因捷運聯開案量體龐大且多採先建後售模式，從規劃到完工推出時間較長，多年來北台灣捷運聯開宅的推案量偏低。

據住展雜誌統計，北台灣近8年有8個捷運聯開案進場銷售(重推案不計)，期間以2019年間新案較多，當年推案量一口氣攀升至165億元，其次為2015年，全年推案量73億元。

至於未來供給，目前線上有三重站捷運聯開案籌備中。而根據台北市政府資料，中正紀念堂站、廈安站、加蚋站、中和站、連城錦和站及金城機廠暨莒光站等捷運萬大線土地開發案，有機會在今年陸續釋出。各案件中，以中正紀念堂站開發案周邊新建案開價最高，近年進場建案有「富享榮華」，平均開價175萬元／坪。

除萬大線之外，環狀線、三鶯線也有多個捷運開發案陸續公告招商，其中規模最大者，為十四張站暨南機廠捷運開發案，基地面積約4.3萬坪，預估投資額達520億元。由於此開發案鄰央北重劃區，周邊新建案行情已來到65萬至80萬元間。

至於興建中的三鶯線，成采錡表示，捷運行經的三峽、鶯歌，去年房價年漲幅皆在北台灣前十名，卻也都存在購屋熱區新供給量較少的問題，捷運開發案開花結果，將能為當地房市提供成長動能。