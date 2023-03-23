近期受到歐美金融業爆雷事件影響，美國聯準會23日凌晨決議僅升息1碼，聯邦基金利率目標區間升至4.75～5％區間。美國積極升息步伐維持放緩步調，聯準會升息將考量穩定物價、關注經濟、累計收緊幅度、政策滯後，及金融發展等。

美國區域矽谷銀行及瑞士信貸事件帶來全球金融市場疑慮，事件爆發之初，美國國債隱含波動率一度攀升至2009年以來最高水準，Fed Fund Watch利率期貨顯示，美歐銀行事件驅動經濟衰退。

第一金美國100大企業債券基金經理人李艾倫表示，市場已開始預期利率終值、升息放緩，與停止升息能見度提高。不過，若從1980～2019年聯準會7次升息到頂，平均約6個月才首次降息，聯準會政策仍將考量通膨與經濟動能變化。

李艾倫進一步說明，近期消息面紛亂、市場波動大，債券殖利率可能呈現區間整理，過去1年利率攀升使得籌資成本提高，影響企業償債能力，美國銀行體系因應美歐銀行事件，也提前增列貸款損失準備等，以預警潛在風暴及倒閉潮影響等。

李艾倫形容，此次的美歐銀行事件就好比工業時代「礦工帶著金絲雀挖礦」，金絲雀擁有高度敏感體質，更能提前預警礦災等危機事件發生、帶來警示作用，有利於後續金融危機事件防範及擴散性監控。

長期而言，美國百大企業仍相對全球企業擁有較強營運體質，包括獲利能力、營運利潤等擁有優異表現，同時俱備更高的收益價值，較全球企業債更具備投資吸引力，李艾倫指出，現階段變動劇烈的環境中，對策比預測重要。

在全球經濟趨緩、通膨居高回落減速、服務業止穩下，李艾倫研判終端利率仍可望逾5％，公債殖利率區間震盪可能性高，公司債利差呈現正向收斂，投資組合以較高現金保持彈性，可適度提升投資組合存續期，信用利差擴大下加碼公司債部位。

李艾倫建議，資金流出非投資級債券，投資級公司債利差擴大，推升美國百大企業債券投資吸引力，近期債券市場仍可能出現較大波動，美債殖利率波動區間在3.5～3.8％間，長期投資者可斟酌布局美國投資級債券，能形成資產風險避風港，降低資產組合波動度。