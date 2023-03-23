英特爾透過技術創新與台灣及海外生態系夥伴共同打造解決方案，協助全球產業提升韌性、加速數位化和自動化營運、提供創新服務之際同時降低成本與風險。此次活動為1月推出第4代Intel Xeon可擴充處理器後，台灣及海外生態系廠商對此產品的強力支持與信任見證。

上午的主題演講中，英特爾資深副總裁暨網路與邊緣運算事業群總經理Brad Haczynski分享，疫情後企業組織強化營運韌性，取決於擁有消弭隔閡的數位策略，重點在能將雲端智慧延伸至邊緣應用，即時產生洞察並快速反應。

英特爾業務暨行銷事業群商用業務總監鄭智成則進一步深入解析英特爾產品技術特色，並邀請到數位發展部數位產業署副署長林俊秀、緯穎總經理張順來和微軟亞洲區HPC/AI解決方案副總經理馮立偉分別帶來政府和產業觀點。

Brad Haczynski表示，無所不在的運算、普及連接性、雲端至邊緣基礎設施、人工智慧、感測，五大超級力量正加速萬物數位轉型，半導體則扮演轉型重要角色。這五大超級力量相互激盪，英特爾致力推動具開放性且高度彙整的解決方案，幫助全球生態系廠商不斷創新。

英特爾第4代Intel Xeon可擴充處理器推出後迅速獲得全球前10大雲端服務業者採用，全球已有逾50家OEM/ODM業者出貨中，總設計數量更達逾450款。此次包括營邦、華碩、仁寶、工業富聯、技鋼、英業達、和碩、雲達、緯創、美超微、緯穎均展示相關最新產品。

除了豐富且精闢的主題演講及分堂講座，5G、人工智慧和高速運算、邊緣運算、資料中心和雲端等四大展區則有來自47家廠商的解決方案，包括5G、軟體定義網路、人工智慧、雲端／邊緣運算、智慧製造、資訊安全、永續節能等面向，展現英特爾生態系強勁動能。